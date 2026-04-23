Drei-Meter-Sturz auf Kreuzfahrtschiff: Kleinkind (2) im Krankenhaus

Funchal (Portugal) - Schockmoment an Bord eines deutschen Kreuzfahrtschiffs . Ein Junge (2) muss nach einem Sturz in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Unglück ereignete sich auf dem "Mein Schiff 7" des Reiseanbieters TUI Cruises. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Laut einem Bericht des Kreuzfahrt-Nachrichtenportals "Cruise Hive", ereignete sich der Vorfall am Mittwoch auf der "Mein Schiff 7" des Reiseveranstalters TUI Cruises.

Das Kreuzfahrtschiff lag zu diesem Zeitpunkt im Hafen von Funchal auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira vor Anker. Aus bisher ungeklärten Umständen ist es laut mehreren lokalen Medienberichten dazu gekommen, dass ein zweijähriger Junge aus einer Höhe von rund drei Metern in die Tiefe gestürzt ist.

Als die alarmierten Rettungskräfte auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff eintrafen, soll das Kind aber wieder bei Bewusstsein gewesen sein. In Begleitung seiner Mutter wurde der Junge anschließend mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus Dr. Nélio Mendonça gebracht.

In einer Stellungnahme gegenüber dem Nachrichtenportal bestätigte TUI Cruises den Unfall an Bord der "Mein Schiff 7", konnte aber zugleich Entwarnung geben: "Das Kind befand sich jedoch zu keinem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand und erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen."

Trotz allem befindet sich der Zweijährige und seine Mutter vorsichtshalber noch in der Klinik. Der Vorfall selbst wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf den Fahrplan des Kreuzfahrtschiffs haben.