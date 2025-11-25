Auf Kreuzfahrtschiff ermordet: Anna (✝18) wurde wohl erstickt

Miami (Florida, USA) - Der zunächst rätselhafte Tod der 18-jährigen US-Amerikanerin Anna Kepner an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist laut Medienbericht als Mord eingestuft worden!

Die 18-jährige US-Amerikanerin Anna Kepner ist anscheinend während einer Kreuzfahrt erstickt worden. © Instagram/anna.kepner16

Kepners Familie habe ABC News am Montag eine Kopie ihrer Sterbeurkunde übermittelt. Darin hieße es, Kepners Tod wäre durch "mechanische Erstickung" herbeigeführt worden.



Das Datum, an dem Kepner ums Leben kam, sei der 6. November gewesen. Eine Uhrzeit wurde jedoch nicht vermerkt, hieß es. Der Teenager sei "durch die Hand einer oder mehrerer anderer Personen" ums Leben gekommen.

Anna Kepner wurde wohl vom Reinigungspersonal des Kreuzfahrtschiffs "Carnival Horizon" eingewickelt in einer Decke unter einem Bett in ihrer Kabine gefunden. Dazu soll ihr Körper mit Schwimmwesten bedeckt gewesen sein.