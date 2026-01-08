Urlaubs-Abzocke: Reiseberaterin verkauft Luxus-Trips, die nicht existieren

Die Inhaberin eines Reisebüros aus New York muss sich vor Gericht verantworten, weil sie etlichen Personen Reisen verkauft haben soll, die es gar nicht gab.

Von Calvin Schröder

East Meadow (New York/USA) - Was für ein dreister Betrug: Eine Reisebüro-Inhaberin aus dem US-Bundesstaat New York hat mehreren ihrer Kunden teure Reisen verkauft, die es gar nicht gab. Jetzt klickten die Handschellen!

Tavia Thomas (47) verkaufte an etliche Personen falsche Reisen. © Nassau County Police Department Die 47-jährige Tavia Thomas ist Eigentümerin der Agentur "Destiny Travel NY". Anfang Januar wurde sie verhaftet und muss sich jetzt wegen schweren Diebstahls und Betrugs vor Gericht verantworten, wie CBS berichtet. Mehrere Personen sind Opfer der dreisten Betrugsmasche geworden. Thomas soll damit einen Betrag von stattlichen 45.700 Euro erbeutet haben. 30.600 Euro davon allein von insgesamt neun Personen, die glaubten, Tickets für eine Royal-Caribbean-Kreuzfahrt erstanden zu haben. Als die Reisenden voller Vorfreude am Hafen ankamen, musste ihnen ein Mitarbeiter erklären, dass ihre Tickets gefälscht sind und die gebuchte Kreuzfahrt überhaupt nicht existiert.

Eine geplante Abschluss-Kreuzfahrt endete mit einem Schock am Hafen

Statt des Traumurlaubs warteten nur Frust und leere Konten auf die Familie. (Symbolbild) © JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Auch Rosalind Gross-Hall und ihre Familie wurden Opfer des Betrugs. Sie hatten zwar vorher schon über das Reisebüro von Thomas Flüge gebucht, bei denen alles glattlief - doch diesmal sollte es anders sein. Sie buchte eine Kreuzfahrt für insgesamt 34 Personen zur Feier des Abschlusses ihrer Tochter. Als sie schließlich am Hafen von New Jersey aufs Schiff wollten, folgte der Schock: Die Kreuzfahrtgesellschaft konnte keine ihrer Daten im System finden. Nach einigen Versuchen war den Mitarbeitern klar: Es muss sich um Betrug handeln. Für die Familie und ihr Geld kam diese Einsicht allerdings etwas zu spät.

Ehemalige Kunden hatten schon länger vor dem Reisebüro gewarnt