Premiere für "AIDAmar": Kreuzfahrtschiff fährt zum Karneval
Hamburg - Vom Norden in den Süden: Die "AIDAmar" ist zu ihrer "großen Winterpause" aufgebrochen. Dabei fährt sie an einen ganz bestimmten Ort zum allerersten Mal.
Am Sonntag legte das Kreuzfahrtschiff "AIDAmar" am Cruise Center Steinwerder in Hamburg ab. Zum ersten Mal ist das Kussmundschiff auf der sogenannten "Metropolenroute in Nordwesteuropa" unterwegs, so die Informationen von Kreuzfahrt Aktuelles.
Die Gäste können eine 48-tägige Reise erleben, die sie zu vielen Zielen in Südamerika, im Atlantik und zum Festland in Europa führt.
Eine Besonderheit: Für die Strecke ist kein Langstreckenflug nötig, denn die Reise beginnt und endet in der Hansestadt Hamburg.
Zwar gab es bereits vorher "Winterpausen"-Reisen, allerdings stoppten diese noch nie in Brasilien über Karneval: Die neue Reiseroute ist also eine Premiere.
Zur Karnevalszeit in Rio de Janeiro
Die Kreuzfahrt führt durch 16 Länder mit 19 Reisezielen. Das besondere Highlight der Reise wird der Aufenthalt in Brasilien sein und das über die Karnevalszeit.
Am 16. Februar (Rosenmontag) legt das Kussmundschiff über Nacht bis zum 17. Februar (Fastnachtsdienstag) im Hafen von Rio de Janeiro an - mitten in der Karnevalssaison.
Durch den Aufenthalt haben Passagiere Zeit, den Karneval vor Ort selbst mitzuerleben.
Zusätzlich bleibt die "AIDAmar" unter anderem über Nacht in der Hauptstadt von Argentinien: Buenos Aires. Außerdem hält das Kreuzfahrtschiff in Häfen von Westeuropa und auf den Kanarischen Inseln.
Neben den verschiedenen Aufenthalten in den Häfen gibt es insgesamt 26 Seetage auf der Route. Am 7. März wird die "AIDAmar" dann wieder zurück im Hamburger Hafen erwartet.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa