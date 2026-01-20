Premiere für "AIDAmar": Kreuzfahrtschiff fährt zum Karneval

Hamburg - Vom Norden in den Süden: Die " AIDAmar " ist zu ihrer "großen Winterpause" aufgebrochen. Dabei fährt sie an einen ganz bestimmten Ort zum allerersten Mal.

Die "AIDAmar" beginnt und beendet ihre "Winterpause"-Reise in Hamburg. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa

Am Sonntag legte das Kreuzfahrtschiff "AIDAmar" am Cruise Center Steinwerder in Hamburg ab. Zum ersten Mal ist das Kussmundschiff auf der sogenannten "Metropolenroute in Nordwesteuropa" unterwegs, so die Informationen von Kreuzfahrt Aktuelles.

Die Gäste können eine 48-tägige Reise erleben, die sie zu vielen Zielen in Südamerika, im Atlantik und zum Festland in Europa führt.

Eine Besonderheit: Für die Strecke ist kein Langstreckenflug nötig, denn die Reise beginnt und endet in der Hansestadt Hamburg.

Zwar gab es bereits vorher "Winterpausen"-Reisen, allerdings stoppten diese noch nie in Brasilien über Karneval: Die neue Reiseroute ist also eine Premiere.