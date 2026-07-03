Außendecks nicht nutzbar: Insekteninvasion sorgt für Chaos auf Kreuzfahrtschiff
Porto (Portugal) - Was ein unglücklicher Urlaubsstart! Ein deutsches Kreuzfahrtschiff wurde kurz vor dem Ablegen in Portugal von einer massiven Insektenplage heimgesucht.
Wie das Portal "Schiffe und Kreuzfahrten" berichtet, traten die ersten Probleme am Donnerstag auf, als die "Mein Schiff 6" im portugiesischen Hafen von Leixoes anlegte.
Von dort aus sollte die siebentägige Reise über Bordeaux, Bilbao und an der portugiesischen Küste zurück nach Porto starten. Doch noch vor dem Ablegen meldete sich Kapitänin Kira Schikorr bei den Passagieren und sprach von einer Problematik, die es so zuvor noch nicht gegeben hatte.
Unzählige Fliegen hatten die Außenbereiche derart belagert, dass es unerträglich war, nach draußen zu gehen. Das Pooldeck soll wegen der Vielzahl an Insekten zwischenzeitlich überhaupt nicht nutzbar gewesen sein.
Per Durchsage wurden die Urlauber dazu aufgefordert, ihre Balkontüren geschlossen zu halten und die Schiebetüren zu den Außenbereichen nicht unnötig lange zu öffnen.
Heiße und helle Oberflächen zogen die Insekten offenbar an
Die Crew und Hafenbehörde stellte die Plage vor ein Rätsel, ein solches Ausmaß sei äußerst ungewöhnlich. Zwar handele es sich laut Schikorr um harmlose Tiere, doch die Situation sei dennoch unangenehm.
Derzeit wird vermutet, dass die Fliegen bei heißem und sonnigem Wetter von den hellen Oberflächen des Kreuzfahrtschiffes angezogen wurden. Ob sich die Insekten nach Sonnenuntergang verzogen haben, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Socrates Baltagiannis/dpa