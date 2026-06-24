"Let's Dance" auf dem Kreuzfahrtschiff! Diese TV-Lieblinge gehen an Bord der AIDAcosma
Rostock/Kanaren - Seit wenigen Wochen ist die 19. Staffel von "Let's Dance" vorbei. Doch Fans der Show können sich bereits auf ein nächstes Highlight freuen. Im Januar 2027 heißt es wieder: "AIDA tanzt"! Eine Woche lang verwandelt sich das Kreuzfahrtschiff AIDAcosma in eine schwimmende Tanzfläche, auf der sich alles um Cha-Cha-Cha, Tango, Foxtrott und jede Menge Promi-Glamour dreht.
Vom 16. bis 23. Januar 2027 erwartet die Gäste an Bord ein Programm mit einem Mix aus Tanzkursen, Shows und Abendveranstaltungen. Wer bei dem Spektakel natürlich nicht fehlen darf: bekannte Gesichter aus dem "Let's Dance"-Universum!
Der wohl prominenteste Gast an Bord: Juror Joachim Llambi (61). Doch auch ein Promi, der in der aktuellen Staffel für reichlich Unterhaltung sorgte, geht mit aufs Schiff: Entertainer Ross Antony (51), der in der Show den vierten Platz belegte.
Unterstützung bekommt das Ensemble aus dem Finale: Joel Mattli (32), der gemeinsam mit Malika Dzumaev (35) den dritten Platz ertanzte, ist ebenfalls dabei. Außerdem an Bord ist Profitänzer Evgeny Vinokurov (35), der gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (33) die 19. Staffel der Tanzshow gewann.
Diese "Let's Dance"-Profis sind ebenfalls an Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAcosma
Doch nicht nur Promis, auch weitere Profis machen die AIDAcosma im Januar unsicher. Folgende Tänzer und Tänzerinnen aus der Sendung sind ebenfalls mit an Bord:
- Ekaterina Leonova (39)
- Mariia Maksina (28)
- Patricija (31) und Alexandru Ionel (31)
- Renata (39) und Valentin Lusin (39)
- Anastasia (28) und Sergiu Maruster (33)
- Nina Bezzubova (35)
- Paul Lorenz (39)
Eine kleine Besonderheit gibt es dabei: Nina Bezzubova war bislang nicht regulär in der RTL-Show zu sehen, ist aber die Ehefrau von Evgeny Vinokurov und ebenfalls Tänzerin.
Für die Gäste bedeutet das: Tanzen lernen wie die Profis. In Workshops für unterschiedliche Erfahrungsstufen werden Standard- und Lateintänze wie Cha-Cha-Cha, Tango oder Foxtrott vermittelt. Auch modernere Tanzformate stehen auf dem Programm. Die Kurse sind bereits im Reisepreis enthalten.
Wo der Ozeanriese langtuckert, während an Bord getanzt wird? Die siebentägige Themenreise startet in Las Palmas auf Gran Canaria. Von dort geht es nach Funchal auf Madeira sowie nach Santa Cruz auf Teneriffa, Puerto del Rosario auf Fuerteventura und Arrecife auf Lanzarote, bevor die AIDAcosma wieder nach Gran Canaria zurückkehrt.
Titelfoto: Fotomontage: Lars Klemmer/TNN/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa