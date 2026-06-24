24.06.2026 16:47 "Let's Dance" auf dem Kreuzfahrtschiff! Diese TV-Lieblinge gehen an Bord der AIDAcosma

Vom 16. bis 23. Januar 2027 sticht die AIDAcosma unter dem Motto "AIDA tanzt" in den Atlantik. Einige TV-Stars aus der RTL-Show "Let's Dance" sind mit an Bord.

Von Jana Steger

Rostock/Kanaren - Seit wenigen Wochen ist die 19. Staffel von "Let's Dance" vorbei. Doch Fans der Show können sich bereits auf ein nächstes Highlight freuen. Im Januar 2027 heißt es wieder: "AIDA tanzt"! Eine Woche lang verwandelt sich das Kreuzfahrtschiff AIDAcosma in eine schwimmende Tanzfläche, auf der sich alles um Cha-Cha-Cha, Tango, Foxtrott und jede Menge Promi-Glamour dreht.

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) wird auf der AIDAcosma mit an Bord sein. © Rolf Vennenbernd/dpa Vom 16. bis 23. Januar 2027 erwartet die Gäste an Bord ein Programm mit einem Mix aus Tanzkursen, Shows und Abendveranstaltungen. Wer bei dem Spektakel natürlich nicht fehlen darf: bekannte Gesichter aus dem "Let's Dance"-Universum! Der wohl prominenteste Gast an Bord: Juror Joachim Llambi (61). Doch auch ein Promi, der in der aktuellen Staffel für reichlich Unterhaltung sorgte, geht mit aufs Schiff: Entertainer Ross Antony (51), der in der Show den vierten Platz belegte. Unterstützung bekommt das Ensemble aus dem Finale: Joel Mattli (32), der gemeinsam mit Malika Dzumaev (35) den dritten Platz ertanzte, ist ebenfalls dabei. Außerdem an Bord ist Profitänzer Evgeny Vinokurov (35), der gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (33) die 19. Staffel der Tanzshow gewann.

Mariia Maksina (28) und Ross Antony (51) sind ebenfalls dabei. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Diese "Let's Dance"-Profis sind ebenfalls an Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAcosma