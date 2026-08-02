Planänderung! Waldbrände machen AIDA einen Strich durch die Rechnung

Hamburg/Bordeaux - Planänderung auf Kreuzfahrt : Seit dem 26. Juli ist die AIDAsol auf der 12-tägigen Reise "Ärmelkanal & Golf von Biskaya" ab und bis Hamburg unterwegs. Auch Bordeaux stand auf dem Reiseplan. Doch daraus wird nichts.

Wegen der Waldbrände wird die AIDAsol auf ihrer Kreuzfahrt nicht in Bordeaux halten. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa

Der Grund: Wegen der Waldbrände in der Region hat AIDA Cruises den Hafenbesuch aus Sicherheitsgründen gestrichen. Zwar sei der große Waldbrand an der französischen Atlantikküste nach Angaben von Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez (62) unter Kontrolle. Dennoch gebe es weiterhin aktive Zonen.

Mit der Entscheidung sollen sowohl die Passagiere geschützt als auch die ohnehin stark belastete örtliche Infrastruktur entlastet werden. Solche Maßnahmen werden von der Reederei stets in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden vor Ort getroffen, heißt es bei "Kreuzfahrt Aktuelles".

Eigentlich hätte das Kussmundschiff am Montag, dem 3. August 2026 über die Garonne direkt bis ins Stadtzentrum von Bordeaux fahren sollen und dort von 12.30 Uhr bis 23.30 Uhr festmachen sollen.

Der Ersatz: Statt der französischen Metropole steuert die AIDAsol nun direkt Cherbourg an, wo das Schiff vom 4. auf den 5. August 2026 zu einem Overnight-Aufenthalt erwartet wird.

Der 3. August wird dadurch zu einem zusätzlichen Seetag. Die Gäste an Bord wurden bereits über die Änderung informiert, zudem habe AIDA das Landausflugsprogramm entsprechend angepasst.