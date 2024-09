"Geben Sie uns unser Geld!" - Chaos auf Kreuzfahrtschiff nach Planänderung!

Florida/USA - Auf einer Kreuzfahrt brach Chaos aus, als die Passagiere per E-Mail über eine kurzfristige Routenänderung informiert wurden.

Stattdessen würde das Schiff zu den Bahamas fahren und in Nassau, Princess Cays, Freeport und Half Moon Cay anlegen.

Als die Boarding-Prozesse bereits im Gange waren und sich einige Passagiere sogar schon an Bord befanden, schickte die Kreuzfahrtgesellschaft eine Mitteilung mit Details zu den Planänderungen, berichtete die New York Post .

Die Gäste an Bord der "Carnival Vista" hatten eine achttägige Kreuzfahrt im August durch die südliche Karibik gebucht, bei der Aruba, Curaçao und die Turks- und Caicosinseln angesteuert werden sollten.

Das Schiff "Carnival Vista" sollte in die Karibik fahren, kam aber nur bis zu den Bahamas. © Chandan KHANNA/AFP

Ein Mann erzählte, er habe sogar 6000 Dollar (rund 5400 Euro) bezahlt, nur um bis zum Schiff zu reisen, und war mit der Änderung überhaupt nicht zufrieden.

Den Passagieren wurden in der Folge mehrere Optionen angeboten, nachdem die Kreuzfahrtgesellschaft festgestellt hatte, dass es notwendig war, die Route des Schiffes zu ändern.

"Diejenigen, die die Reise antraten, erhielten eine Gutschrift an Bord sowie eine Gutschrift für eine zukünftige Kreuzfahrt, um die unerwartete Änderung auszugleichen, und denjenigen, die es vorzogen, nicht an Bord zu gehen, wurde eine 100-prozentige Rückerstattung angeboten", so die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival.

Trotz dieser Möglichkeiten waren einige Passagiere unzufrieden, mussten sich aber schließlich den Umständen anpassen.