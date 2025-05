Diese Woche: Luxus-Kreuzfahrtschiff "Star Pride" legt erstmals in Hamburg an

Hamburg - Am Donnerstag bekommt Hamburg hohen Besuch auf dem Wasser: Die "Star Pride", ein elegantes Boutique-Kreuzfahrtschiff der US-Reederei Windstar Cruises, legt zum ersten Mal in der Hansestadt an. Schauplatz der Premiere ist das neue Cruise Center HafenCity, das direkt an das Westfield Hamburg-Überseequartier angeschlossen ist und bereits jetzt als Hotspot für Shipspotter und Kreuzfahrtfans gilt.