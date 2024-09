Eisberg-Schock: Kreuzfahrtpassagiere erleben Titanic-Déjà-vu!

Vergangene Woche rammte ein Schiff der Kreuzfahrtgesellschaft Carnival einen Eisberg. © Screenshots/Facebook/April Futrell

Nachdem das Schiff in der letzten Woche mit dem Eis kollidiert war, wurde der Rumpf von einem kleineren Boot aus genau untersucht, und siehe da - es wurden glücklicherweise keine Schäden festgestellt.

Wie die New York Post berichtete, konnte die Carnival Spirit seine siebentägige Reise ohne größere Unterbrechungen fortsetzen und wird voraussichtlich am heutigen Dienstag in Seattle im US-Bundesstaat Washington einlaufen.

Einige Nutzer in den sozialen Medien dramatisierten das Unglück stark. "Wenn wir sterben, war es das verdammt noch mal wert", sagte eine Userin auf TikTok.