Kreuzfahrt-Legende "Queen Mary 2" streicht Hamburg-Besuch! Das ist der Grund

Hamburg - Bittere Nachrichten für alle Kreuzfahrt -Fans in Hamburg: Der geplante Besuch der legendären " Queen Mary 2 " fällt ins Wasser! Der weltberühmte Ozeanriese wird am 17. November nicht wie geplant in der Hansestadt festmachen.

Die "Queen Mary 2" zählt zu den größten Passagierschiffen der Welt. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Der Grund: ein technischer Defekt am Antrieb. Nach Angaben von Kreuzfahrt Aktuelles wurde während der aktuellen Kreuzfahrt "Norwegen und Nordlichter" eine der vier Propellergondeln beschädigt.

Der Defekt sei so gravierend, dass der Zwischenstopp in Hamburg mit geplantem Teilpassagierwechsel nicht stattfinden kann.

Stattdessen steuert der 345 Meter lange Luxusliner nun Bremerhaven an. Für Passagiere, die eigentlich in Hamburg an oder von Bord gehen sollten, hat die Reederei einen Shuttle-Service per Bus eingerichtet.

Damit sollen alle Reisenden trotzdem ihr Ziel erreichen. Wie stark der Schaden die Fahrtgeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit des Kreuzfahrtschiffs beeinträchtigt, ist bislang unklar.