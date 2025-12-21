Tödlicher Ausflug während Kreuzfahrt! Frau (†85) wird von Welle mitgerissen und stirbt

Hamburg/Baiona - Schreckliches Unglück in Nordspanien ! Eine 85 Jahre alte Frau aus Hamburg hat während ihrer Kreuzfahrt mit der AIDAmar einen Ausflug in Region Galicien gemacht und ist dabei ums Leben gekommen.

Während eines Ausfluges während einer Kreuzfahrt mit der AIDAmar ist eine 85 Jahre alte Frau aus Hamburg in Spanien ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nachdem das Kreuzfahrtschiff am Donnerstag im Hafen von Vigo angelegt hatte, wurde die Seniorin mit weiteren Reisenden per Bus zu einem Ausflug nach Baiona gebracht. Der Ort liegt an der spanischen Atlantikküste rund 20 Kilometer von der portugiesischen Küste entfernt.

Dort angekommen, machte sich die ältere Frau auf zu einer kleinen Bucht, an der sie schließlich alleine unterwegs war, wie spanische Medien berichteten.

Am Strand von A Concheira spielten sich dann gegen 14.30 Uhr dramatische Szenen ab, die ein Bewohner zufällig per Video aufnahm und in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Zu sehen ist, wie die Frau zunächst Fotos von der Umgebung machte, als plötzlich große Wellen den gesamten Strandabschnitt und die angrenzende Uferpromenade samt Straße überfluteten.

Dabei wurde die 85-Jährige von den Wassermassen mitgerissen und gegen die Kaimauer gedrückt. Anschließend tauchte sie nicht mehr auf. Laut der spanischen Zeitung La Voz de Galicia wurde der Körper der Hamburgerin nur wenige Minuten später wieder an Land gespült. Alarmierte Rettungskräfte konnten für die 85-Jährige nichts mehr tun, sie war bereits tot.