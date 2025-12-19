Luxusschiff "Queen Anne" beginnt und endet Weihnachtsreise in Hamburg

Hamburg - Königlicher Besuch in der Hansestadt : Am Freitagmorgen hat die " Queen Anne " im Hamburger Hafen angelegt.

Die "Queen Anne" beginnt und endet ihre "Weihnachts- und Neujahrsreise" im Hamburger Hafen. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Das Luxuskreuzfahrtschiff der Traditionsreederei Cunrad beginnt noch am selben Abend seine "Weihnachts- und Neujahrsreise", auf der die Gäste 18 Tage lang unterwegs sein werden.

Die Fahrt beginnt endet am 6. Januar im Hamburger Hafen. In der Zwischenzeit geht es für das Luxuskreuzfahrtschiff in Richtung Süden.

Nach einem Seetag erreicht die "Queen Anne" am dritten Reisetag als ersten Stopp Southampton in England. Nach zwei weiteren Seetagen kommt das Luxuskreuzfahrtschiff am Heiligabend in Cádiz in Spanien an.

Die "Queen Anne" hält am zweiten Weihnachtstag im Hafen von Funchal auf der Insel Madeira in Portugal.

Anschließend fährt das Kreuzfahrtschiff nach Arrecife auf Lanzarote, Gran Canaria und Fuerteventura in Spanien.