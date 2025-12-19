Luxusschiff "Queen Anne" beginnt und endet Weihnachtsreise in Hamburg
Hamburg - Königlicher Besuch in der Hansestadt: Am Freitagmorgen hat die "Queen Anne" im Hamburger Hafen angelegt.
Das Luxuskreuzfahrtschiff der Traditionsreederei Cunrad beginnt noch am selben Abend seine "Weihnachts- und Neujahrsreise", auf der die Gäste 18 Tage lang unterwegs sein werden.
Die Fahrt beginnt endet am 6. Januar im Hamburger Hafen. In der Zwischenzeit geht es für das Luxuskreuzfahrtschiff in Richtung Süden.
Nach einem Seetag erreicht die "Queen Anne" am dritten Reisetag als ersten Stopp Southampton in England. Nach zwei weiteren Seetagen kommt das Luxuskreuzfahrtschiff am Heiligabend in Cádiz in Spanien an.
Die "Queen Anne" hält am zweiten Weihnachtstag im Hafen von Funchal auf der Insel Madeira in Portugal.
Anschließend fährt das Kreuzfahrtschiff nach Arrecife auf Lanzarote, Gran Canaria und Fuerteventura in Spanien.
Am 6. Januar ist die "Queen Anne" zurück in Hamburg
Auf der Rückreise macht der Luxusliner am Silvesterabend in Lissabon Halt, bevor das Schiff ein weiteres Mal in Southampton anlegt.
Nach einem letzten Seetag wird das Kreuzfahrtschiff am 6. Januar wieder zurück im Hamburger Hafen erwartet.
Auf der "Queen Anne" finden 2.996 Passagiere Platz und es sind zusätzlich 1225 Crewmitglieder an Board. Insgesamt ist das Luxuskreuzfahrtschiff 322 Meter lang.
Die Inneneinrichtung des Schiffes sei durch die Vergangenheit inspiriert worden und würde gleichzeitig eine Ausrichtung in die Moderne schaffen, so die Reederei Cunrad.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa