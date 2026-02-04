AIDA streicht Stopp, dafür steuert das Kreuzfahrtschiff dieses neue Ziel an

Hamburg - Ein neues Ziel in Sicht! Kreuzfahrer können sich auf einen beliebten Halt auf der Norwegen-Route freuen. Ein anderes Reiseziel wird jedoch gestrichen.

Als neuer Stopp auf der Norwegen-Reise wird der Ort Flåm angelaufen. (Archivbild) © 123rf/sinsy

Die AIDA Cruises ändert die Route ihrer beliebten Norwegen-Reise ab Hamburg, so lauten die Informationen von Kreuzfahrt Aktuelles.

Auf der Reise "Norwegens Fjorde ab Hamburg" wird die "AIDAprima" ab Juni 2026 eine andere Route einschlagen. Zum ersten Mal steuert das Kreuzfahrtschiff mit dem Kussmund dann den Ort Flåm an.

Das Dorf liegt im Südwesten von Norwegen und ist vor allem durch seine Lage bekannt. Der Ort liegt am Ende des Aurlandsfjords. Dieser gehört als Seitenarm zu dem UNESCO geschützten Nærøyfjord.

Flåm ist zudem für seine steilen Berghänge und vielen Wasserfälle bekannt.

Die Norwegen-Reise, die am 12. Juni in Hamburg startet, erhält außerdem Anpassungen bei den angelaufenen Häfen sowie bei deren Reihenfolge. Das Datum und die Länge der Reise blieben jedoch unverändert.