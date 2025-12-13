Kursänderung bei AIDA: Kreuzfahrtschiff muss sich auf Sturm gefasst machen
Kiel - So war die Winterreise mit dem Kreuzfahrtschiff über die Ostsee nicht geplant! Wegen des Wetters musste die "AIDAprima" ihre Reiseroute umplanen.
Auf der neuntägigen Reise "Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel" sollte das Kreuzfahrtschiff am Samstag eigentlich schon die schwedische Hauptstadt Stockholm erreicht haben.
Allerdings machte das stürmische Wetter, dem ursprünglichen Reiseplan einen Strich durch die Rechnung, so die Angaben von "Kreuzfahrt Aktuelles".
Am Donnerstag war die "AIDAprima" in Kiel (Schleswig-Holstein) ausgelaufen und sollte sich am Freitag (einem Seetag) in Richtung Stockholm begeben.
Wegen des starken Windes, der für die Region angesagt worden ist, musste der Verlauf der Reise mit AIDA Cruises nun angepasst werden.
Statt in der schwedischen Hauptstadt legte das Kreuzfahrtschiff mit dem Kussmund am Samstag in Visby auf der schwedischen Insel Gotland an.
Ursprünglich war ein Aufenthalt auf der Insel nicht geplant.
Komplette Reiseroute wegen Sturms verändert
Doch auch der weitere Routenverlauf musste an das stürmische Wetter angepasst werden.
Von Gotland aus geht es weiter in die lettische Hauptstadt Riga (Ankunft am Sonntag). Anschließend fährt die "AIDAprima" weiter nach Helsinki (Ankunft am Montag).
Danach führt es die Reisenden nach Tallinn (Ankunft am Dienstag) und zum Abschluss wird der Halt in der schwedischen Hauptstadt nachgeholt. Dort liegt die "AIDAprima" von Mittwoch auf Donnerstag im Hafen von Stockholm.
Zurück in Kiel wird das Kreuzfahrtschiff am 20. Dezember erwartet. Die Veränderung der Reiseroute hätten aus Sicherheitsgründen erfolgen müssen.
Der starke Wind würde kein sicheres An- und Ablegemanöver in den Häfen ermöglichen.
Zusätzlich hätte durch die Wetterbedingungen keine sichere Fahrt durch die Schärenlandschaften stattfinden können.
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa