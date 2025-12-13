Kursänderung bei AIDA: Kreuzfahrtschiff muss sich auf Sturm gefasst machen

Kiel - So war die Winterreise mit dem Kreuzfahrtschiff über die Ostsee nicht geplant! Wegen des Wetters musste die "AIDAprima" ihre Reiseroute umplanen.

Die "AIDAprima" legte am Donnerstag in Kiel ab. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Auf der neuntägigen Reise "Weihnachtsmärkte in der Ostsee ab Kiel" sollte das Kreuzfahrtschiff am Samstag eigentlich schon die schwedische Hauptstadt Stockholm erreicht haben.

Allerdings machte das stürmische Wetter, dem ursprünglichen Reiseplan einen Strich durch die Rechnung, so die Angaben von "Kreuzfahrt Aktuelles".

Am Donnerstag war die "AIDAprima" in Kiel (Schleswig-Holstein) ausgelaufen und sollte sich am Freitag (einem Seetag) in Richtung Stockholm begeben.

Wegen des starken Windes, der für die Region angesagt worden ist, musste der Verlauf der Reise mit AIDA Cruises nun angepasst werden.

Statt in der schwedischen Hauptstadt legte das Kreuzfahrtschiff mit dem Kussmund am Samstag in Visby auf der schwedischen Insel Gotland an.

Ursprünglich war ein Aufenthalt auf der Insel nicht geplant.