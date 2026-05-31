31.05.2026 07:10 Emotionen pur im großen "Let's Dance"-Finale: Das ist der "Dancing Star 2026"

Die 19. Staffel von "Let's Dance" ist Geschichte! Am Freitagabend fand das große Finale statt - mit einem würdigen Ende und einem neuen "Dancing Star".

Von Florian Fischer

Köln - Die 19. Staffel von "Let's Dance" ist Geschichte! Am Freitagabend fand das große Finale der beliebten RTL-Tanzshow statt - mit einem würdigen Ende und einem neuen "Dancing Star", bei dem zum Schluss die Tränen fließen.

Anna-Carina Woitschack (33, vl.n.r.) mit Evgeny Vinokurov (35), Marta Arndt (36) mit Milano (27) sowie Malika Dzumaev (35) mit Joel Mattli (32) kämpften um den Sieg bei "Let's Dance". © RTL / Stefan Gregorowius Als um 0.32 Uhr die Siegerin gekürt wird, kann Anna-Carina Woitschack (33) ihre Emotionen nicht verstecken. Unter Tränen nimmt sie den Siegerpokal entgegen - ganz zur Freude von Anna-Carinas Papas Wendolin Woitschack, der ganz überwältigt im Publikum sitzt. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), für den es im Übrigen der erste Erfolg bei "Let's Dance" ist, setzt sich die Sängerin gegen "Ninja Warrior" Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) sowie Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) durch. Und das große Finale bietet, was man sich versprochen hat. Alle drei Promis ertanzen sich in den Jury-Tänzen die volle Punktzahl von 30 Zählern! Let's Dance Gerüchteküche brodelt: "Let's Dance"-Star plant Urlaub mit seiner Tanzpartnerin "Ihr habt gepowert von Anfang bis Ende!", schwärmt Motsi Mabuse (45) vom Quickstep des Gewinnerpaares. Profitänzer Evgeny ist so überwältigt, dass er im Anschluss an den Tanz Moderator Daniel Hartwich (47) umarmt und gar nicht mehr loslassen will.

Die Jury um Jorge González (58, l.), Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61) gab bei den Jury-Tänzen gleich dreimal 30 Punkte. © RTL / Stefan Gregorowius

"Let's Dance": Chefjuror Joachim Llambi legt sich früh auf einen Gewinner fest