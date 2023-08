Paar verpasst Kreuzfahrtschiff nach Ausflug: "Bitte wartet auf uns!" - Kapitän lässt sie eiskalt zurück

Bari (Italien) - Der Kapitän kannte kein Erbarmen. Ein Pärchen gönnte sich eine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Doch nach einem kurzen Landgang wurden die beiden eiskalt am Hafen zurückgelassen. Nun hagelt es heftige Kritik an Crew und Reederei.

Ohne Gepäck, nur in Shorts. Zwei Touristen strandeten am Hafen von Bari. © TikTokk/gabrieleventicinque

Es sollte eine Traumkreuzfahrt werden, stattdessen strandeten sie ohne Gepäck am Hafen.

Zwei Touristen buchten eine neuntägige Kreuzfahrt mit der MSC Splendida quer durchs Mittelmeer. Von italienischen Hafen Triest nach Istanbul und zurück sollte es gehen. Doch die Reise nahm ein sehr unschönes Ende, berichtet nun die Zeitung "La Repubblica".

Am Dienstag fuhr die Splendida den Hafen der süditalienischen Stadt Bari an. Die mehr als 4000 Gäste an Bord des 333-Meter-Schiffes waren eingeladen, Ausflüge an Land zu unternehmen. Doch die beiden Reisenden verspäteten sich um ein paar Minuten. Als das Paar am Hafen eintraf, war das Schiff bereits drauf und dran loszuschippern.

Videos, die von anderen Gästen später geteilt wurden, zeigen dramatische Szenen. "Bitte Kapitän, bitte", flehte der Mann immer wieder auf Italienisch, dabei lief er hin und her, wusste offenbar nicht weiter, wirkte verzweifelt.

Später fügte er hinzu: "Kapitän, bitte warten Sie auf uns. Sie können es tun, wenn Sie wollen." Seine Frau ergab sich derweil offenbar ihrem Schicksal - geschockt schaut sie dem gemächlich abfahrenden Schiff nach.

Doch der Schiffsführer kannte kein Erbarmen. Die beiden Gäste blieben am Hafen zurück - ohne Gepäck, nur mit Shorts bekleidet. Die rund 1000 Euro, die sie für die Kreuzfahrt pro Nase (Innenkabine) berappen mussten, sind wohl auch futsch.