Skandal auf Kreuzfahrtschiff: Finanz-Boss würgt Passagier und droht mit dem Tod

Südamerika - Schockierender Vorfall während einer Kreuzfahrt ! Anfang der Woche ist ein Passagier an Bord der "Resilient Lady" attackiert und bedroht worden.

Auf einem Kreuzfahrtschiff von "Virgin Voyages" kam es Ende März zu einem heftigen Zwischenfall. (Symbolfoto) © Virgin Voyages/PR

Wie die "New York Times" berichtet, wird gegen Kenneth D. DeGiorgio, den Vorstandsvorsitzenden einer großen US-amerikanischen Titelversicherungsgesellschaft, Anklage wegen Körperverletzung erhoben.

Ermittler werfen ihm vor, einen Mann während der Schiffs-Tour etwa 70 Seemeilen westlich von der Karibik-Insel Martinique entfernt gewürgt zu haben.

Der Finanz-Boss soll sich daran gestört haben, dass der Passagier beim Tanzen in der Bar "On the Rocks" keine Schuhe getragen hatte.

Das Opfer selbst sagte dazu aus, dass DeGiorgio auf ihn zuging, am Hals packte und zudrückte. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera bestätigen dies. Auch soll der Angreifer dem Geschädigten gedroht haben, ihn umzubringen.

Die Frau des Angeklagten gab zu Protokoll, sie hätte den Mann wegen des Barfußtanzens zur Rede gestellt und erklärt: "Wir sind hier alle erwachsen - kannst du deine Schuhe anziehen?" Darauf sei von ihm eine unflätige Bemerkung samt Mittelfinger gekommen, was die Überwachungsvideos ebenfalls zeigen.