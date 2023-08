Sturm auf Mallorca: Kreuzfahrtschiff kollidiert mit Öltanker!

Palma de Mallorca (Spanien) - Ein heftiges Unwetter trieb am vergangenen Sonntag ein Kreuzfahrtschiff vor der Küste Spaniens in einen Öltanker. Mehrere Passagiere wurden dabei verletzt.

Die Britannia an ihrer Anlegestelle zu Beginn des Sturmes. Dass die Seile sie nicht halten werden, ahnt hier noch niemand. © Screenshot/X/MallorcaPassion

Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, waren tausende Passagiere an Bord der Britannia, einem Kreuzfahrtschiff der P&O-Gruppe. Vor der Küste Palma de Mallorcas legte der Kreuzfahrt-Riese an, doch das Unwetter des vergangenen Wochenendes löste die Verankerung.

Die Befestigung hielt dem heftigen Sturm nicht stand und riss. Windgeschwindigkeiten von fast 120 Kilometern pro Stunde und sintflutartige Regenfälle sorgten am vergangenen Sonntag auf der ganzen Insel für eine Unwetterwarnung.

Die Passagiere der Britannia hatten an Bord mit umherfliegenden Gegenständen zu kämpfen und konnten sich in dem schwankenden Kreuzfahrt-Riesen kaum auf den Beinen halten.

P&O teilte mit, dass 321 Gäste vorzeitig nach Hause geflogen wurden. Zum Zeitpunkt der Kollision war das Schiff mit 3647 Passagieren "nahezu an der Kapazitätsgrenze". Weil bei dem Sturm auch Rettungsboote zu Schaden kamen, musste die Britannia nach dem Sturm nach Großbritannien zurückkehren.

Wie hoch der Schaden ist, der an beiden Schiffen entstand, ist unklar. Offenbar lief zumindest kein Öl ins Meer aus.