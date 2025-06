Sturmböen stoppen AIDA: Mega-Schiff muss Kurs abbrechen!

Hamburg - Dicke Luft in Norwegen, im wahrsten Sinne des Wortes! Die AIDAperla musste auf ihrer aktuellen Kreuzfahrt eine ungeplante Kursänderung vornehmen. Eigentlich sollte das beliebte Kreuzfahrtschiff am Mittwoch im norwegischen Hafen Nordfjordeid festmachen. Doch das Wetter hatte andere Pläne!

Die AIDAperla ist derzeit auf einer Kreuzfahrt durch Norwegen unterwegs, die in Hamburg gestartet ist. © Aida Cruises

Ein ganz normaler Morgen auf See - bis plötzlich alles anders kam.

Gegen 10 Uhr sollte die AIDAperla im malerischen Nordfjordeid eintreffen. Doch starke Winde machten ein sicheres Anlegen unmöglich. Wie aus einem Bericht von Kreuzfahrt Aktuelles hervorgeht, reagierte die Crew umgehend und entschied sich gegen einen Ausweichhafen.

Stattdessen wurde kurzerhand eine neue Route geplant, was viele Passagiere freute, die so wenigstens noch einen zusätzlichen Tag an Bord verbringen konnten. Doch was zunächst nach Enttäuschung klang, entpuppte sich schnell als beeindruckendes Erlebnis!

Statt Landgang ging es tief hinein in die norwegische Natur. Die AIDAperla nahm Kurs durch den Nordfjord und steuerte weiter in den engen, majestätischen Innvikfjord. Vorbei an steilen Felswänden, smaragdgrünem Wasser und verschneiten Gipfeln - eine Szenerie wie aus einem Postkartenbuch.

Für die 3300 Gäste an Bord ein echtes Highlight, das so gar nicht im Reiseplan stand.