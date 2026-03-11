Hafengeburtstag 2026: Das sind die Highlights

Vom 8. bis 10. Mai feiert Hamburg den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden die traditionellen Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.

Von Tobias Bruns

Vom 8. bis 10. Mai feiert Hamburg den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden die traditionellen Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.

Am Samstag sorgt das einzigartige Schlepperballett für große Augen.  © Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener

Rund eine Million Menschen werden Anfang Mai entlang der Elbe erwartet, um die Ein- und Auslaufparade mit über Hundert Schiffen zu beobachten, das Feuerwerk zu bestaunen oder das einzigartige Schlepperballett zu feiern, teilten die Veranstalter mit.

Der Startschuss der Feierlichkeiten fällt am Freitag (8. Mai) um 13.30 Uhr, wenn die Schiffe elbaufwärts an den Zuschauern vorbeiziehen. An der Parade nehmen unter anderem majestätische Großsegler, Einsatzschiffe der Bundespolizei und Hightech-Forschungsschiffe teil.

Am Freitagabend ab 20 Uhr und Samstagabend ab 21 Uhr wird zudem zu Livemusik auf der schwimmenden Elb-Bühne vor den Landungsbrücken gefeiert.

Am Samstagabend um 22.45 Uhr erleuchtet dann das traditionelle Feuerwerk den Himmel über dem Hamburger Hafen.

Traditionelles Programm und neue Sportarea an der Schaartorschleuse

Bei der Open Ship Aktion können Besucher an Bord zahlreicher Schiffe gehen.
Bei der Open Ship Aktion können Besucher an Bord zahlreicher Schiffe gehen.  © Georg Wendt/dpa

Neben traditionellen Programmpunkten wie dem Schlepperballett (Samstag, 15.15 Uhr) wird es auch neue Action wie die Präsentation "110 auf dem Wasser" der Wasserschutzpolizei (Samstag, 14.35 Uhr) oder die Vorführung der Lotsen geben, die per Hubschrauber und Boot an Bord der Cap San Diego gehen (Sonntag, 10.30 Uhr).

Sportsfreunde kommen in der neuen Sportarea an der Schaartorschleuse auf ihre Kosten. Hier treten unter anderem Drachenboote, Ruderteams und SUP-Sportler gegeneinander an.

Das komplette Programm des 837. Hafengeburtstags findet Ihr unter hamburg.de.

Titelfoto: Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener

