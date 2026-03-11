Hafengeburtstag 2026: Das sind die Highlights

Hamburg - Vom 8. bis 10. Mai feiert Hamburg den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden die traditionellen Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.

Am Samstag sorgt das einzigartige Schlepperballett für große Augen. © Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener

Rund eine Million Menschen werden Anfang Mai entlang der Elbe erwartet, um die Ein- und Auslaufparade mit über Hundert Schiffen zu beobachten, das Feuerwerk zu bestaunen oder das einzigartige Schlepperballett zu feiern, teilten die Veranstalter mit.

Der Startschuss der Feierlichkeiten fällt am Freitag (8. Mai) um 13.30 Uhr, wenn die Schiffe elbaufwärts an den Zuschauern vorbeiziehen. An der Parade nehmen unter anderem majestätische Großsegler, Einsatzschiffe der Bundespolizei und Hightech-Forschungsschiffe teil.

Am Freitagabend ab 20 Uhr und Samstagabend ab 21 Uhr wird zudem zu Livemusik auf der schwimmenden Elb-Bühne vor den Landungsbrücken gefeiert.

Am Samstagabend um 22.45 Uhr erleuchtet dann das traditionelle Feuerwerk den Himmel über dem Hamburger Hafen.