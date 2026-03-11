Hafengeburtstag 2026: Das sind die Highlights
Hamburg - Vom 8. bis 10. Mai feiert Hamburg den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden die traditionellen Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.
Rund eine Million Menschen werden Anfang Mai entlang der Elbe erwartet, um die Ein- und Auslaufparade mit über Hundert Schiffen zu beobachten, das Feuerwerk zu bestaunen oder das einzigartige Schlepperballett zu feiern, teilten die Veranstalter mit.
Der Startschuss der Feierlichkeiten fällt am Freitag (8. Mai) um 13.30 Uhr, wenn die Schiffe elbaufwärts an den Zuschauern vorbeiziehen. An der Parade nehmen unter anderem majestätische Großsegler, Einsatzschiffe der Bundespolizei und Hightech-Forschungsschiffe teil.
Am Freitagabend ab 20 Uhr und Samstagabend ab 21 Uhr wird zudem zu Livemusik auf der schwimmenden Elb-Bühne vor den Landungsbrücken gefeiert.
Am Samstagabend um 22.45 Uhr erleuchtet dann das traditionelle Feuerwerk den Himmel über dem Hamburger Hafen.
Traditionelles Programm und neue Sportarea an der Schaartorschleuse
Neben traditionellen Programmpunkten wie dem Schlepperballett (Samstag, 15.15 Uhr) wird es auch neue Action wie die Präsentation "110 auf dem Wasser" der Wasserschutzpolizei (Samstag, 14.35 Uhr) oder die Vorführung der Lotsen geben, die per Hubschrauber und Boot an Bord der Cap San Diego gehen (Sonntag, 10.30 Uhr).
Sportsfreunde kommen in der neuen Sportarea an der Schaartorschleuse auf ihre Kosten. Hier treten unter anderem Drachenboote, Ruderteams und SUP-Sportler gegeneinander an.
Das komplette Programm des 837. Hafengeburtstags findet Ihr unter hamburg.de.
Titelfoto: Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener