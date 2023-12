Lieblings-Reiseziel der Deutschen: Warum Platz 1 nicht überrascht

Deutschland - Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und damit auch ein Zeitraum voll mit Reisen . Doch wohin hat es die Deutschen in diesem Jahr am meisten verschlagen?

Eher weniger auf dem Schirm hatten die Deutschen allerdings die italienische Küstenstadt Pescara. Das allerdings hätte sich preislich gelohnt. Denn die 119.000-Einwohner-Stadt an der Adria war in diesem Jahr tatsächlich das günstigste Flugziel.

Auf den Plätzen vier bis zehn: Bangkok (Thailand), Barcelona (Spanien), London (Großbritannien), New York (USA), Izmir (Türkei), Málaga (Spanien) und Lissabon (Portugal).

Die thailändische Provinz Krabi, hier der berühmte Maya-Bay-Strand, könnte 2024 sehr gefragt sein. © Sakchai Lalit/AP/dpa

Und welches Reiseziel steht 2024 mehr im Fokus?

"Nächstes Jahr werden deutsche Reisende weiterhin auf Langstreckenreisen setzen. Krabi in Thailand verzeichnete zum Beispiel einen Anstieg der Suchanfragen von mehr als 400 Prozent und entpuppt sich damit als Trendreiseziel", erklärt Friederike Burge, Trendexpertin bei Skyscanner.

Doch auch in Europa könnte eine Metropole gefragt sein: "Die spanische Stadt Sevilla lockt hingegen mit einem Preisrückgang für Flüge von 22 Prozent, was ebenfalls viele Reisende zu einem Urlaub dort bewegen könnte."

Wer sparen will, sollte sein favorisiertes Reiseziel im Monatsvergleich betrachten. Beispielsweise war die schottische Stadt Edinburgh im Januar am günstigsten per Flug zu erreichen, während im Februar Mailand (Italien) die Nase vorn hatte.