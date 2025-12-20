Zum Start der Weihnachtsferien: So ist die Lage an den größten NRW-Flughäfen
Von Bettina Grönewald
Düsseldorf/Köln – Der Start in das erste Weihnachtsferienwochenende ist in Nordrhein-Westfalen weitestgehend reibungslos angelaufen.
Bis zum Samstagmittag meldeten die beiden großen nordrhein-westfälischen Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn planmäßige Abläufe. Auch auf den Autobahnen floss der Verkehr zwar mit den für NRW üblichen Staus, aber ohne gravierende Störungen.
"Wir sind gut auf die Ferienzeit vorbereitet, das Terminal zeigt sich festlich geschmückt, die Atmosphäre ist entspannt", berichtete der Sprecher des Düsseldorfer Airports.
Auch an den Sicherheitskontrollen sei es zu keinen nennenswerten Wartezeiten gekommen.
Am letzten Schultag zählte der Flughafen seinen Angaben zufolge am Freitag schon mehr als 52.000 Passagiere bei rund 390 Starts und Landungen.
Für den Samstag sei mit etwa 49.000 Fluggästen und rund 330 Flugbewegungen zu rechnen und am Sonntag nochmals mit rund 51.000 Passagieren bei etwa 360 Flügen.
Flugziele führen vor allem ins Warme
Der Köln/Bonner Flughafen erwartet am ersten Ferienwochenende insgesamt etwa 74.000 Reisegäste von Freitag bis Sonntag.
"Alles gut – normaler Ferienbeginn", meldete ein Sprecher vom Airport. Auch hier habe es keine langen Wartezeiten an den weihnachtlich dekorierten Terminals gegeben.
Insgesamt starten am zweitgrößten Flughafen des Landes während der Ferien 407.000 Passagiere in die Weihnachtsferien – sieben Prozent mehr als vor einem Jahr.
Aus der Landeshauptstadt Düsseldorf machen sich nach Angaben des dortigen Airports 865.000 Reisende mit 6100 gebuchten Flügen auf den Weg – ein Plus von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Flugziele führen vor allem ins Warme, wie die Flughäfen weiter berichteten, darunter die Kanaren, Ägypten, die Golfstaaten, Spanien und die Türkei.
