Zum Start der Weihnachtsferien: So ist die Lage an den größten NRW-Flughäfen

Düsseldorf/Köln – Der Start in das erste Weihnachtsferienwochenende ist in Nordrhein-Westfalen weitestgehend reibungslos angelaufen.

An den beiden größten NRW-Flughäfen in Köln und Düsseldorf kam es am Samstag zu keinen außergewöhnlichen Wartezeiten. © Roberto Pfeil/dpa

Bis zum Samstagmittag meldeten die beiden großen nordrhein-westfälischen Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn planmäßige Abläufe. Auch auf den Autobahnen floss der Verkehr zwar mit den für NRW üblichen Staus, aber ohne gravierende Störungen.

"Wir sind gut auf die Ferienzeit vorbereitet, das Terminal zeigt sich festlich geschmückt, die Atmosphäre ist entspannt", berichtete der Sprecher des Düsseldorfer Airports.

Auch an den Sicherheitskontrollen sei es zu keinen nennenswerten Wartezeiten gekommen.

Am letzten Schultag zählte der Flughafen seinen Angaben zufolge am Freitag schon mehr als 52.000 Passagiere bei rund 390 Starts und Landungen.

Für den Samstag sei mit etwa 49.000 Fluggästen und rund 330 Flugbewegungen zu rechnen und am Sonntag nochmals mit rund 51.000 Passagieren bei etwa 360 Flügen.