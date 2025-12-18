Ferienbeginn in Bayern: Das müssen Reisende zur Weihnachtszeit wissen

Weihnachten steht vor der Tür und viele Reisende begeben sich auf Autobahnen, Züge und Flugzeuge. Mit diesen Tipps kommt man trotzdem schnell an sein Ziel.

Von Frederick Mersi München - Mit dem Beginn der Weihnachtsferien am Freitag müssen Reisende in Bayern mit vollen Straßen, Zügen und Flugzeugen rechnen. Doch mit einigen Vorkehrungen kommt man trotzdem schnell an sein Ziel.

Auf der A8 kann es am Wochenende voll werden. (Archivfoto) © Tobias Hase/dpa Eigentlich gehörten die Weihnachtsferien zwar zu den stauärmsten Zeiten des Jahres, teilte der ADAC mit. Doch gerade am vierten Adventswochenende sei mit einigem Verkehr zu rechnen. Laut ADAC dürfte es am Freitagnachmittag voll werden auf Bayerns Autobahnen und Fernstraßen. Meiden sollten Autofahrerinnen und Autofahrer demnach aber vor allem den Samstag als Hauptreisetag, wenn möglich. Dann dürfte auf fast allen größeren Autobahnen in Bayern viel Verkehr herrschen - und nicht nur dort: Am vierten Adventswochenende dürften viele Kurzentschlossene in den Innenstädten noch auf Geschenksuche gehen. Reisen Fahrbahn kaputt! Autobahn in NRW wegen Sanierung acht Monate voll gesperrt Der ADAC warnt deshalb vor vollen Parkhäusern und Staus. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt fahren kann, sollte also darüber nachdenken.

Bahn beschränkt Arbeiten an Baustellen auf ein Minimum

Die Bahn empfiehlt zur Weihnachtszeit eine Sitzplatzreservierung. (Archivfoto) © Lukas Barth/dpa Wer am Wochenende mit der Bahn verreisen will, sollte noch darüber nachdenken, sich einen Sitzplatz zu reservieren - sofern das im betreffenden Zug möglich ist. Die Bahn erwarte in Fernzügen etwas mehr Fahrgäste als rund um Weihnachten 2024, sagte eine Bahnsprecherin. Besonders voll dürfte es rund um die Feiertage demnach auf den Strecken von München nach Berlin sowie in Richtung Frankfurt und Köln werden. Wer mehr für sein Ticket gezahlt hat, um nicht an einen bestimmten Zug gebunden zu sein, solle daher in der Navigator-App einen Blick auf die Auslastung der verschiedenen Verbindungen werfen, hieß es. Wer an einen Zug gebunden ist, sollte überlegen, für einen Aufpreis noch Sitzplätze reservieren. Reisen Hamburg Airport: Wohin fliegen die Norddeutschen zu Weihnachten? Damit Reisende möglichst problemlos ans Ziel kommen, habe die Bahn die Arbeit an ihren Baustellen "auf ein Minimum" beschränkt, sagte die Bahnsprecherin. Zudem setze das Unternehmen alle Züge ein, die verfügbar sind: "Alles, was rollen kann, ist unterwegs, um die erhöhte Nachfrage nach Bahnreisen zu Weihnachten zu bedienen."

Am Freitag wird es voll am Münchner Flughafen

Der Münchner Flughafen erwartet viele Passagiere zu Weihnachten. (Archivfoto) © Malin Wunderlich/dpa