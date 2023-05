Mythos Jakobsweg: Wo die Strecke das Ziel fast in den Schatten stellt

In unserer Reihe Welterbe entdecken begeben wir uns diesmal auf Pilgerreise - entlang des Jakobswegs und des Kumano Kodo in Japan.

Von Antje Ullrich

Santiago de Compostela - Herausragende Zeugnisse der Menschheits- und Naturgeschichte, von unschätzbarem Wert und unersetzlich - das ist das UNESCO-Welterbe. Insgesamt 1154 Kultur- und Naturdenkmäler in 167 Ländern, davon 51 in Deutschland, tragen bisher den Titel. In unserer Reihe "Welterbe entdecken" widmen wir uns diesen einmaligen Denkmälern. Diesmal begeben wir uns auf Pilgerreise - entlang des Jakobswegs und des Kumano Kodo.

Pilgern verbindet: Seit mehr als 20 Jahren arbeiten die Pilgerweg-Gemeinden Galicien in Spanien und Wakayama in Japan eng zusammen. (Symbolbild) © imago/Westend61 Im Mittelalter galten Rom und Jerusalem als die wichtigsten Pilgerzentren. Doch bald entwickelte sich auch das spanische Santiago de Compostela zu einem bedeutenden Pilgerziel. So glaubte man Anfang des 9. Jahrhunderts, die Gebeine des Apostels Jakobus in Galicien gefunden zu haben. Der Legende nach soll dieser auf der iberischen Halbinsel das Christentum gepredigt haben. Als er nach Palästina zurückkehrte, wurde er 44 nach Christus enthauptet. Seine Jünger sollen den Leichnam auf ein unbemanntes Boot gebracht haben, das nach sieben Tagen in Galicien anlandete. Wo heute die berühmte Kathedrale in Santiago de Compostela steht, soll einst sein Körper bestattet worden sein und ein göttliches Licht später den Weg zum Grab gewiesen haben.

So viel zur Legende. Was danach geschah, ist Geschichte. Um dem wachsenden Pilgerstrom gerecht zu werden, wurde zunächst eine Kapelle, dann eine Kirche und schließlich ab 1075 eine Kathedrale errichtet. Die Pilger kamen dabei von überall. Deshalb gab es nicht den einen Jakobsweg, sondern ein weit verzweigtes Wegenetz in Europa. Welchen Weg die Pilger nahmen, war egal. Einzig das Ziel war nach dem Codex "Liber Sancti Jacobi" klar definiert: Santiago de Compostela. Die galicische Stadt erhielt bereits 1985 den Welterbetitel verliehen, genauer die Altstadt mit ihren romanischen, gotischen und barocken Bauwerken.

Im Jahr 2015 kamen fast 1500 Kilometer Strecke zum Welterbe dazu

Von Saint Jean Pied de Port in Frankreich starten viele Wanderer auf dem Camino Francés. Unterwegs sind sie oft auf die Gastfreundlichkeit der Einheimischen angewiesen. © imago/Andia Als bekanntester und meistbesuchter Jakobsweg gilt der etwa 760 Kilometer lange Camino Francés, der sich von den Pyrenäen bis nach Santiago erstreckt und seit 1993 den Welterbetitel trägt. Traditionelle Startpunkte sind Saint Jean Pied de Port (Frankreich) oder Roncesvalles (Spanien). Unterwegs münden weitere Pilgerwege in den "klassischen Jakobsweg" bzw. können alternative Abzweigungen gewählt werden. Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten unterwegs zählen die mittelalterliche Brücke Puente la Reina über dem Fluss Agra, die Stadt Astorga mit Kathedrale und Bischofspalast sowie die Burg in Ponferrada. 1998 erhielten schließlich auch die vier französischen Zubringer Via Lemovicensis (von Vézelay), Via Podiensis (von Le Puy), Via Tolosana (von Arles) und Via Turonensis (von Paris) als "Wege der Jakobspilger in Frankreich" den Weltkulturerbestatus zugesprochen. Erweitert wurde auch der spanische Titel 2015 um wichtige, historische Routen in Nordspanien, die insgesamt ein Wegenetz von fast 1500 Kilometern umfassen. Darunter der Camino Primitivo und der Camino del Norte, die zu den ältesten Jakobswegen zählen.

Die "Compostela" gibt es nur unter diesen Bedingungen

Mit diesem Symbol ist der Jakobsweg gekennzeichnet. © Imago/Blickwinkel Besonders der Camino del Norte mit seinen gut 800 Kilometern gehört zu den anspruchsvollsten, aber auch schönsten Jakobswegen. Er verläuft auf weiten Strecken parallel zur kantabrischen Küste und gibt atemberaubende Ausblicke aufs Meer preis. Der Camino Primitivo, mit Ausgangspunkt in Oviedo, gilt hingegen als ursprünglichste Strecke. Um 830 soll ihn König Alfons II. für die überhaupt erste Pilgerfahrt zum Grab Jakobus' genutzt haben. Die gut 300 Kilometer führen dabei kaum über Asphaltstraßen und mitten durch die Natur. Heute weisen die traditionelle Jakobsmuschel und seit 1984 auch ein gelber Pfeil den Weg nach Santiago de Compostela. Die Muschel wurde bereits im Mittelalter zum Symbol der Pilger, nachdem sie posthum als Erkennungsmerkmal für den Heiligen Jakobus eingeführt worden war. So war es Brauch, nach der Ankunft in Santiago noch weiter zum 60 Kilometer entfernten Cap Finisterre zu gehen, um dort eine echte Jakobsmuschel aus dem Meer zu fischen. Übrigens erhalten Pilger nur dann die begehrte "Compostela", also Urkunde, wenn sie mit ihrem ausgefüllten Pilgerpass nachweisen können, dass sie die letzten 100 Kilometer zu Fuß oder 200 Kilometer mit dem Rad bzw. Pferd nach Santiago de Compostela zurückgelegt haben.

Auch in Japan wird gepilgert