Nach FTI-Pleite: Wie sind Urlauber jetzt abgesichert?

München - Am Montag um genau 11.34 Uhr gab Europas drittgrößter Reiseveranstalter FTI seine Insolvenz bekannt. Da waren gerade 65.000 Reisende in einem FTI-Urlaub. Fällt der jetzt ins Wasser und was muss ich generell bei der Buchung einer Reise beachten? Acht Antworten auf die wichtigsten Fragen, damit Ihr die schönste Zeit des Jahres unbekümmert genießen könnt.