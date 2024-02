22.02.2024 07:00 Neue Direktflüge verbinden Erfurt mit traumhaften Reisezielen

Wer ab Erfurt in den Urlaub fliegen will, hat in diesem Jahr vier ganz besondere Möglichkeiten. Die Ziele könnten traumhafter nicht sein.

Von Max Patzig

Erfurt - Wer ab Erfurt in den Urlaub fliegen will, hat in diesem Jahr vier ganz besondere Möglichkeiten. Die Ziele könnten traumhafter nicht sein. Die Amalfiküste kann im nächsten Monat direkt von Erfurt aus bereist werden. © Unsplash/Sebastian Leonhardt Den Anfang macht Mitte April ein Flug nach Neapel (Italien). Der Reiseveranstalter "momento by SZ-Reisen" (gehört wie TAG24 zur DDV-Mediengruppe) bietet eine Pauschalreise an, bei der anschließend die Amalfiküste oder aber die Region Ischia erkundet werden können. Entlang des 50 Kilometer langen Küstenabschnitts warten romantische Fischerdörfer, zahlreiche Weinterrassen und Zitronenhaine sowie viele kleine Strände und eine zerklüftete Uferlandschaft auf Touristen. Alternativ gibt's die Vulkaninsel Ischia zu sehen. 46 Quadratkilometer ist diese groß. Bekannt wurde das Urlaubsziel durch eine Vielzahl an heißen Thermalquellen. Verträumte, kleine Städtchen laden zudem zum Bummeln ein. Reisen Zug vs. Flieger: Eine Reise über Nacht von Halle nach Paris Beide Reisen starten am 15. April mit demselben Flieger und dauern acht Tage an. Auf der Insel Ischia gibt es Kultur und heiße Quellen zu entdecken. © 123RF/freeartist Von Erfurt nach Santorin Am 1. Mai bietet "momento" dann einen achttägigen Trip nach Santorin (Griechenland) an. Das Ziel im Ägäischen Meer gilt als absolute Sonneninsel. Zudem soll es die schönste Insel Griechenlands sein, sagen Fans der Destination. Die Hauptstadt Thira lädt mit ihren malerischen, weißen Häusern mit den blauen Dächern zum Verweilen ein. Weiße Häuser, blaue Dächer - wer kennt diesen Anblick nicht? Santorin lädt zum Träumen ein. © Unsplash/Dan Erfurt: Flugreise nach Sardinien Als viertes Special wartet "momento" mit einer Flugreise nach Sardinien (Flughafen Olbia, 3. Juni, ebenfalls acht Tage) auf. Die italienische Mittelmeerinsel ist bekannt für ihre knapp 2000 Kilometer lange Küste, an der es unzählige schöne Sandstrände gibt. Gleichzeitig lädt das bergige Landesinnere viele Reisende zu langen Wanderungen ein. Die zweitgrößte Mittelmeerinsel ist somit das perfekte Ziel nicht nur für Abenteurer, sondern auch für Abwechslung suchende Touristen. Kristallklares Wasser wartet auf Sardinien-Reisende. © 123rf/lassedesignen Die Charterflüge werden jeweils von der deutschen Gesellschaft Sundair durchgeführt. Die genauen Zeiten stehen jedoch noch nicht fest. An jedem Ziel stehen Hotels verschiedener Kategorien zur Auswahl. Wer sich für ein Angebot der Reiseveranstalter interessiert, findet weitere Informationen auf flugreisen-ab-erfurt.de. Beraten lassen kann man sich auch telefonisch: 0800/6346336.

Titelfoto: Montage: 123RF/freeartist, Unsplash/Dan, 123RF/lassedesignen