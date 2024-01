Neuer Superzug kommt erst später nach Deutschland, wird dafür aber attraktiv verlängert

Prag - Die neuen ComfortJets der tschechischen Eisenbahnen (Ceske Drahy/CD) kommen wohl erst später in Deutschland zum Einsatz. Dafür gab das Unternehmen ein neues Ziel bekannt, das viele Reisende locken könnte.

Einige Jahre noch müssen Reisende wie hier am Hauptbahnhof in Dresden in die älteren Eurocity-Züge steigen. © Steffen Füssel

Die ersten Züge des neuen Fahrzeugtyps sollen noch in diesem Jahr auf Strecken im Inland in den Einsatz gehen. "Danach", so hieß es bisher seitens der tschechischen Verantwortlichen, würden sie auf der Strecke nach Berlin rollen.

In dieser Woche gab das Unternehmen nun endlich einen groben Ausblick auf das, was "danach" heißen soll: Ab 2030 sei demnach der Einsatz auf der Strecke von Budapest über Prag und Dresden nach Berlin geplant.

In der Folge würden die neuen, hochmodernen Schienenfahrzeuge auch nach Hamburg und Kiel weiterfahren.

Ein klein wenig überraschen dürfte für Reisende zudem eine weitere Verlängerung sein: Noch ab demselben Jahr sollen die neuen ComfortJets sogar bis nach Kopenhagen in Dänemark unterwegs sein, wie das Unternehmen mitteilte.

So sei es dann möglich, ohne Umstieg zwischen Ungarn, der Slowakei (Halt in Bratislava), Tschechien, Deutschland und Dänemark zu reisen.