Osterferienstart: So ist die Lage auf den Straßen und Flughäfen in NRW

Düsseldorf/Köln - Zigtausende Urlauber sind am ersten Osterferienwochenende in Nordrhein-Westfalen in die Ferien gestartet.

Beide Flughäfen erwarten mit insgesamt 1,5 Millionen Reisenden in den Osterferien einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

"Ganz normal" sei auch der Osterreiseverkehr am Airport Köln /Bonn angelaufen, berichtete ein Sprecher. Der zweitgrößte Flughafen rechnet am ersten Ferienwochenende mit insgesamt knapp 90.000 Flugbewegungen.

Allein am ersten Ferienwochenende erwarte Düsseldorf mehr als 1300 Flugbewegungen und über 200.000 Reisende. "Insgesamt rechnen wir in den Osterferien mit rund einer Million Passagieren."

Bis Samstagmittag hätten rund 96 Prozent der Fluggäste die Sicherheitskontrollen in weniger als zehn Minuten passiert. Entsprechend positiv sei die Stimmung im Terminal: "Unsere Fluggäste starten gelassen und voller Vorfreude in den Urlaub."

Am größten NRW-Airport in Düsseldorf sei der Osterreiseverkehr "planmäßig und reibungslos angelaufen", sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Kleinere Engpässe gab es auf den klassischen Strecken und an Autobahnbaustellen rund um den Kölner Ring und das Ruhrgebiet. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Auch auf den Straßen war viel los. Staus seien bis Samstagmittag aber "auf überschaubarem Niveau geblieben", sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC der dpa.

Frühstarter waren klar im Vorteil: Die Zahl der Staus und die Dauer der Verzögerungen stiegen den Angaben zufolge erst ab 9.30 Uhr leicht an - bis zum Mittag auf 28 Staus mit einer Gesamtlänge von 78 Kilometern. Die meisten davon führten allerdings nur zu fünf- bis 15-minütigen Verzögerungen.

Kleinere Engpässe gab es auf den klassischen Strecken und an Autobahnbaustellen rund um den Kölner Ring und das Ruhrgebiet, wie auch die Stau-Karte des WDR zeigte. "Sorgenkind" sei dabei, wie schon am letzten Schultag am Freitag, die A4 auf der Strecke Olpe Richtung Köln gewesen mit mehr als einer halben Stunde Verzögerung.

Am Samstag habe sich die Lage ohne Berufspendler schon angenehmer dargestellt, berichtete der ADAC-Sprecher. Für Sonntag sei eine weitere Entspannung der Verkehrslage zu erwarten. "Dennoch sollten Osterurlauber, die am Wochenende in die Osterferien starten, etwas mehr Zeit einplanen."