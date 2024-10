Ostsee oder doch lieber Sächsische Schweiz? So verreisen die Deutschen

Deutschland - Ob Meer oder Gebirge, die Lust zu Reisen ist, was die meisten Menschen in Deutschland vereint. Die Ziele müssen dabei nicht mal außerhalb der Bundesrepublik liegen.

In Sachsen gaben sogar über die Hälfte der Leute an, dass die Ostsee ihr Topreiseziel sei. Weitere beliebte Ziele sind unter anderem der Bodensee oder Schwarzwald, mit etwas Abstand dahinter folgen Sächsische Schweiz und das Erzgebirge bei deutschen Urlaubern.

Das und andere spannende Fakten zum Reiseverhalten der Deutschen gehen aus einer Studie von TUI in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Appinio hervor. Es wurden insgesamt 2000 Männer und Frauen aus fünf Altersgruppen von 18 bis 65 befragt.

Die meisten Leute zieht es dabei in den Norden, denn der Spitzenreiter unter den Zielen ist laut einer Befragung die Ostsee (40,1 Prozent), dicht gefolgt von der Nordsee (35,2 Prozent).

Auch Deutschland hat eine Menge schöner Orte zu bieten - immerhin 16,3 Prozent sehen das genauso und verreisen sogar am liebsten im eigenen Land.

Für viele sind Natur und Landschaft beim Reisen besonders wichtig. © 123rf/bocian0000

Knapp über die Hälfte aller Befragten gab an, dass für sie vor allem der Preis entscheidend sei - in Sachsen-Anhalt (65,4 Prozent) oder Sachsen (60,4 Prozent) waren es sogar noch mehr. Daneben seien die wichtigsten Kriterien das Wetter und die Natur vor Ort.

Die häufigste Antwort auf die Frage, was im Urlaub am meisten fehlt, war das eigene Bett. 32,9 Prozent vermissen ihr heimisches Schlafgemach - in Baden-Württemberg mit 44,6 Prozent besonders viele.

Platz zwei schnappen sich die Haustiere, die fast einem Viertel aller Urlauber beim Verreisen fehlen.

Ein paar weitere (9,5 Prozent) sehnen sich in fernen Ländern vor allem nach gewohnten Gaumenfreuden. Hier liegen die Sachsen-Anhalter am weitesten vorn. 15,4 Prozent von ihnen vermissen das deutsche Essen, aber für 17,3 Prozent war etwas anderes noch viel wichtiger: das deutsche Bier.

Doch nicht allen fehlt etwas, wenn sie unterwegs sind. Über ein Viertel glücklicher Urlauber vermissen beim Reisen gar nichts.