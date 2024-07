Schlechteste Airlines in Europa: Lufthansa ganz vorn mit dabei!

Flug-Experten sehen große Probleme bei der Lufthansa. © AFP/Andre Pain

Die Branchen-Kenner von Flightright haben die 20 größten Airlines in Europa miteinander verglichen. Dem Portal für Fluggastrechte ging es dabei vor allem um die Zuverlässigkeit, das Zahlungsverhalten bei Problemfällen und die Kundenmeinungen über die Gesellschaften.

Dabei zeichnet Fluggastrechtsexperte Oskar de Felice ein düsteres Bild: "Auffällig bei der Auswertung ist, dass mit British Airways und Lufthansa zwei Schwergewichte der europäischen Luftfahrt in der Gesamtbewertung am schlechtesten abgeschnitten haben", teilte er in dieser Woche mit.

"Unser Index macht deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in der Servicequalität und Zuverlässigkeit der Fluggesellschaften gibt. Diese Transparenz ist entscheidend, damit Kunden eine bestmögliche Entscheidung treffen können und Airlines verstehen, wo ihre Dienstleistungen verbesserungswürdig sind", so de Felice weiter.

Im diesjährigen Vergleich erhielten British Airways (im Schnitt 2,09 Sterne) und Lufthansa (2,10 Sterne) die niedrigsten Gesamtbewertungen. "Beide Airlines zeigten in mehreren Kategorien schwache Leistungen und erzielten dadurch die schlechtesten Gesamtergebnisse", resümierte Flightright weiter.

Kurios: Selbst die Lufthansa-Töchter Air Dolomiti (2,52 Sterne), Swiss (2,63 Sterne), Eurowings (2,98 Sterne), Discover Airlines (3,00 Sterne) und Austrian Airlines (3,25 Sterne) stehen besser da als das Flaggschiff der Unternehmensgruppe.