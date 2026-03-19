Sommerflugplan am Hamburg Airport: Das sind die neuen Reiseziele
Hamburg - Die Qual der Wahl: Wohin soll es in den Frühlings- oder Sommerurlaub gehen? Nicht nur eine neue Airline ist ab Hamburg Airport am Start, auch neue Reiseziele werden angeflogen.
Mit dem Start des Sommerflugplans ab dem 29. März haben Reisende am Hamburger Flughafen neue Ziele zur Auswahl: Amman, Tallinn und Kalamata, wie der Hamburg Airport mitteilte.
Die Airline easyJet fliegt ab Hamburg nun erstmals nach Marrakesch, Condor bringt Kalamata, auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, zurück auf den Reiseplan.
AJet startet ab Ende Juni nach Bodrum an der türkischen Rivera durch und mit Wizz Air können Reiselustige die Hauptstadt von Montenegro, Podgorica, erkunden.
Doch auch in Richtung Norden gibt es neue Direktverbindungen: Die Airline Norwegian verstärkt ihr Angebot ab Mai mit neuen Flügen nach Stockholm.
Mit den Scandinavian Airlines (SAS) geht es für Reisende nach Oslo und die Fluglinie airBaltic fliegt eine neue Verbindung nach Estlands Hauptstadt Tallinn.
Neue Airline ab Hamburg Airport
Außerdem fliegt Corendon Airlines ab Ende März wieder Hurghada, ein beliebtes Badeziel in Ägypten, an. Die Fluglinie TAP Air Portugal baut zusätzlich seine Verbindungen nach Lissabon weiter aus.
Kurz vor Beginn des Sommerflugplanes nimmt die Airline Royal Jordanian ihren Flugbetrieb am Hamburger Flughafen auf.
Ab Hamburg wird es mit der Fluglinie künftig per Direktflug nach Amman, der Hauptstadt Jordaniens, gehen.
Laut dem Hamburger Flughafen werden das ganze Jahr über rund 120 Direktziele weltweit mit über 55 Fluggesellschaften angeflogen.
Der neue Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober 2026.
Titelfoto: Bildmontage: Hamburg Airport/Oliver Sorg, 123RF/sepavo, 123RF/rozabel