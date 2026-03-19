Sommerflugplan am Hamburg Airport: Das sind die neuen Reiseziele

Hamburg - Die Qual der Wahl: Wohin soll es in den Frühlings- oder Sommerurlaub gehen? Nicht nur eine neue Airline ist ab Hamburg Airport am Start, auch neue Reiseziele werden angeflogen.

Im Sommerflugplan des Hamburger Flughafens kommen unter anderem die Reiseziele Amman und Tallinn neu dazu. © Bildmontage: Hamburg Airport/Oliver Sorg, 123RF/sepavo, 123RF/rozabel

Mit dem Start des Sommerflugplans ab dem 29. März haben Reisende am Hamburger Flughafen neue Ziele zur Auswahl: Amman, Tallinn und Kalamata, wie der Hamburg Airport mitteilte.

Die Airline easyJet fliegt ab Hamburg nun erstmals nach Marrakesch, Condor bringt Kalamata, auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, zurück auf den Reiseplan.

AJet startet ab Ende Juni nach Bodrum an der türkischen Rivera durch und mit Wizz Air können Reiselustige die Hauptstadt von Montenegro, Podgorica, erkunden.

Doch auch in Richtung Norden gibt es neue Direktverbindungen: Die Airline Norwegian verstärkt ihr Angebot ab Mai mit neuen Flügen nach Stockholm.

Mit den Scandinavian Airlines (SAS) geht es für Reisende nach Oslo und die Fluglinie airBaltic fliegt eine neue Verbindung nach Estlands Hauptstadt Tallinn.