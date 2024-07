Staus und volle Züge zum NRW-Ferienstart: Diese Tipps können die Nerven schonen!

Düsseldorf - Wenn heute rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien starten, kann es vielerorts zu Wartezeiten kommen.

Hauptursache sei aber nicht nur der Urlaubsreiseverkehr, da nicht alle gleich am ersten Wochenende fahren. Am stärksten ins Gewicht falle der Berufsverkehr.

Besonders auf Autobahnen und Schienen wird am Wochenende mit reichlich Verkehr gerechnet. Vor allem am Nachmittag müssen Berufspendler und Urlauber dem ADAC zufolge Geduld aufbringen.

Auch die Deutsche Bahn stellt sich zum Ferienstart auf viele Fahrgäste ein. © Thomas Banneyer/dpa

Die Deutsche Bahn stellt sich zum Ferienstart auf viele Fahrgäste ein. "Die höchste Nachfrage haben wir erfahrungsgemäß zum Beginn und Ende der Ferien", sagte ein Bahn-Sprecher.

Vom 5. bis 11. Juli sowie am 17. und 18. August seien daher voraussichtlich deutlich mehr Reisende unterwegs. Gut ausgelastete Züge gebe es zudem an den Ferienwochenenden. "Alles, was rollen kann, rollt im Fernverkehr", so der Sprecher.

Flexiblen Reisenden empfiehlt die Bahn jedoch, die Hauptreisezeiten zu meiden und eher früh am Morgen oder spät am Abend zu fahren.

Zudem sei es sinnvoll, eine Sitzplatzreservierung zu buchen und die Auslastung im DB Navigator im Auge zu behalten.

Sperrungen und damit Einschränkungen gibt es bei der Bahn in den Ferien unter anderem rund um Duisburg. Richtung Süden wird außerdem die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim gesperrt.