Stop and Go in den Osterurlaub: Hier wird's besonders voll auf den NRW-Autobahnen

Köln - Ende dieser Woche starten die Schüler in Nordrhein-Westfalen in zwei Wochen Osterferien - auf den Autobahnen wird es dann erfahrungsgemäß wieder voll.

"Die meisten Urlauber fahren an die Nord- und Ostseeküsten, in die Alpen oder nach Südeuropa", sagt Suthold. Deshalb könnte es für Urlauber aus NRW vor allem auf der A1 und die A2 Richtung Norden sowie auf der A3 und die A40 Richtung Niederlande eng werden.

Die größte Staugefahr gebe es auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen deshalb am Freitag (11.4.) von 13 bis 19 Uhr sowie am Samstag (12.4.) von 8 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr.

Für Verzögerungen sorgen auch die aktuell 580 Baustellen auf den NRW-Autobahnen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Außerdem seien das Kreuz Kaiserberg in Duisburg und der Kölner Ring klassische Stau-Hotspots an solchen Tagen. Wer Richtung Alpen fahre, müsse auf der Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route genügend Zeit einplanen.

Für Verzögerungen sorgen auch die aktuell 580 Baustellen auf den NRW-Autobahnen. Besonders viel gebaut werde derzeit rund um Dortmund, Duisburg und Köln, teilte die Autobahn GmbH mit.

In den Osterferien sei der Gründonnerstag (17.4.) der verkehrsreichste Tag, weil Kurzurlauber in das lange Wochenende starteten. Im vergangenen Jahr sei es an diesem Tag aber gar nicht zu besonders langen Staus in NRW gekommen, sagt ADAC-Experte Suthold.

Von Karfreitag bis Ostermontag sei es ohnehin vergleichsweise ruhig auf den Straßen. Erst beim Rückreiseverkehr nach Ostern drohten wieder mehr Staus.

Vergangenes Jahr hatte der ADAC in Nordrhein-Westfalen 5400 Staustunden im Osterverkehr registriert - 20 Prozent mehr als im Jahr davor.