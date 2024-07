Technische Probleme an Flughäfen: Das sind Eure Rechte

Berlin - In Berlin und Hamburg musste der Airport-Betrieb zeitweise eingestellt werden - vermutlich infolge weltweiter Computerprobleme . Auch Airlines berichten von IT-Problemen. Welche Rechte haben Urlauber?

Zahlreiche Fluggäste am Hauptstadtflughafen in Berlin müssen vor den Check-in-Schaltern warten. © Christoph Soeder/dpa

Wird der Start in den Urlaub durch Flugprobleme ausgebremst, ist das ärgerlich. Vielen Reisenden passiert das gerade wegen technischen Störungen an Airports und bei Fluggesellschaften.

Die gute Nachricht: Die Airline hat Betreuungspflichten. Sie muss für Verpflegung am Flughafen aufkommen – ab zwei Stunden Verspätung stehen Betroffenen Getränke und Snacks zu, etwa in Form von Gutscheinen für Gastronomieangebote am Airport.

Verzögert sich der Flug bis zum nächsten Tag, muss sie auch die Hotelübernachtung zahlen.