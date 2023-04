Zwischenstopp in Halle? Stadt sucht private Camping-Stellplätze

Halle (Saale) - Wer mit seinem Wohnmobil oder dem Zelt auf dem Weg in Richtung Küste oder Berge ist, soll zukünftig einen Stopp in Halle einlegen. Um ihr Camping-Angebot auszubauen, sucht die Stadt deshalb nach Hallensern, die bereit sind, Gäste von nah und fern bei sich auf dem Grundstück übernachten zu lassen.

In Halle können Camping-Fans in Zukunft kostenlos bei Hallenserinnen und Hallensern zwischenstoppen. Anke Dehn, Betreiberin des Reiterhofs Teicha, steht mit Pony Nino an einem der möglichen Übernachtungsplätze. © Jan Woitas/dpa

"Ich will damit die Region unterstützen und beleben", sagte Anke Dehn, die auf ihrem Reithof in Petersberg (Saalekreis) nahe Halle ab Mai Camping-Gäste begrüßen will. Neben zahlreichen Pferden könnten sich Durchreisende bei ihr auf Natur pur freuen. "Und wer in die Stadt will, kann von hier auf gut ausgebauten Wegen dahin radeln."



Nicht nur in Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren ein Camping-Boom entwickelt. Deutschlandweit zählte das Campingportal camping.info rund 40 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen - ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zu 2021.

Gründe dafür seien neben dem Trend zum naturnahen Urlaub auch die Reiseeinschränkungen aus der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben sich demnach damals zum Beispiel ein Wohnmobil zugelegt und nutzten dieses auch nach Aufhebung der Coronaregeln weiter, wie die Sprecherin des Portals sagte.

In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr mehr als 678.000 Übernachtungen gezählt. "Im Vergleich zu 2019 - also vor Corona - sind das rund 30 Prozent mehr", sagte Isabel Hermann vom Stadtmarketing Halle.

Um den zahlreichen Camping-Fans einen Überblick über mögliche Stellplätze in und um Halle zu geben, haben sich Mitarbeitende der Stadt nun auf die Suche nach Partnerinnen und Partnern gemacht.

"Die Zahl der Stellplätze in Halle, beispielsweise auf dem Campingplatz am Nordbad, reicht einfach nicht mehr aus", so Hermann. Zudem haben die Angebote der Stadt noch einen ganz besonderen Vorzug: Sie sind kostenfrei.