Alleine im Wald: Wie eine Frau seit mehr als 70 Jahren in der Wildnis Sibiriens überlebt

Lebt seit ihrer Kindheit in einer abgelegenen Holzhütte inmitten der Wildnis Sibiriens: die Einsiedlern Agafja Lykowa (79). © Russische Technische Universität (MIREA) via YouTube/ТВ МИРЭА

Weil sie sich vom Sowjet-Regime verfolgt fühlte, flüchtete Agafja Lykowas Familie irgendwann in den 1930er Jahren in die Ödnis Sibiriens, ins Abakangebirge. Dort bauten sie sich eine bescheidene Hütte, lebten fortan völlig isoliert von anderen Menschen.

Erst 1978 wurde die Familie von Geologen entdeckt, die auf der Suche nach Bodenschätzen waren. Mittlerweile sind ihre Eltern und auch ihre Geschwister verstorben. Seit 1988 lebt die Einsiedlerin ganz alleine in ihrer Hütte im Wald.

Gelegentlich kommen Geistliche, Naturfreunde und Neugierige auf einen Tee und Plausch vorbei. Manchmal bleiben die Gäste auch länger. Doch das passiert selten.

Nun gab es große Sorge um die Einsiedlerin. Die Menge an Schmelzwasser aus den Bergen war dieses Jahr ungewöhnlich hoch, sagten Vertreter der Russischen Technischen Universität von Moskau, in einer Mitteilung. Eine beispiellose Flut habe im Frühling Agafajas Schuppen, in dem sie ihr Werkzeug aufbewahrt, hinfort gerissen. Auch ihre Vorräte an Brennholz waren weg. Der Weg zur Wasserstelle blockiert.

Man habe deswegen im August eine Expedition aus Studenten und Forschern organisiert, um die Einsiedlerin mit dem Nötigsten auszustatten und um nach dem Rechten zu sehen. Eine Anreise mit Boot oder Hubschrauber war nicht möglich, die Helfer kamen stattdessen zu Fuß.