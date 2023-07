Erzbistum Köln hat neuen Ärger: Klägerin fordert fast eine Million Euro Schmerzensgeld!

Köln - Der Nächste, bitte! Das Erzbistum Köln hat im umfangreichen Missbrauchsskandal erneut eine Schmerzensgeldklage am Hals.

Erst in der Vorwoche wurde er endgültig aus dem Klerikerstand entlassen - TAG24 berichtete .

Bereits im Februar 2022 wurde der ehemalige Priester zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er hatte zwischen 1993 und 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teils schwer sexuell missbraucht.

Das bestätigte ein Sprecher des Kölner Landgerichts am heutigen Mittwoch. Der " Kölner Stadt-Anzeiger " hatte zuvor berichtet.

Durchschlagenden Erfolg hatte hingegen ein Kläger im vergangenen Monat. Ihm wurden vor dem Kölner Landgericht 300.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Der Mann war in den 70er Jahren als Messdiener an der Seite eines Priesters sexuell missbraucht worden. Kardinal Rainer Maria Woelki (79) entschied in diesem Fall, keine Verjährung geltend zu machen. Und diesmal?