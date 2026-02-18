Fastenzeit einfach mal ausdehnen: Habt Ihr schon Plastikfasten ausprobiert?

Frankfurt am Main - Der bewusste Verzicht auf Süßigkeiten, Alkohol oder Fleisch gehört für viele Menschen traditionell zur christlichen Fastenzeit. Doch Fasten wird längst weiter gefasst.

Plastiktüten schaden der Umwelt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Immer mehr Menschen nutzen die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, um in ihrem Alltag ihr Konsumverhalten zu hinterfragen. Der hessische Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz ruft etwa zum Plastikfasten auf.

"Mit rund 20 Millionen Tonnen verbraucht und produziert Deutschland so viel Plastik wie kein anderes Land in Europa", so die Umweltschützer.

Mit Plastikfasten könne man Alternativen zu gängigen Verpackungen und Produkten entdecken.

Unverpackt-Läden

Um Verpackungsmüll zu reduzieren, sollte man Obst, Gemüse und andere Lebensmittel möglichst unverpackt kaufen. Dafür kann man in sogenannten Unverpackt-Läden, von denen es einige in Hessen gibt, vorbeischauen.

Dort wird Ware grundsätzlich ohne Verpackung angeboten. Für viele Produkte gibt es Nachfüllpacks, etwa für Reinigungsmittel. Eine weitere Möglichkeit sind Wochenmärkte, bei denen Waren in der Regel auch ohne Plastikverpackung angeboten werden.

Eigene Beutel zum Einkauf mitnehmen

Apropos Einkauf: Am besten nimmt man die eigene Tasche mit. "Seit 2022 sind große Plastiktüten in Supermärkten verboten. Die dünnen Gemüse-Beutel sind aber weiterhin erlaubt", heißt es. Mit wiederverwendbaren Gemüsenetzen spare man Plastik.