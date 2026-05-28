Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem plant Ableger in Deutschland

Jerusalem - Ein Bildungszentrum der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem soll in München entstehen. Zudem soll es eine Außenstelle in Leipzig geben, hieß es in einer Mitteilung von Yad Vashem.

Die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. © Fabian Sommer/dpa

"München wurde aufgrund seiner strategisch günstigen Lage und seiner Bildungslandschaft ausgewählt, was die Stadt zu einem idealen Standort für die Holocaust-Bildung macht", teilte die Gedenkstätte weiter mit. Es handelt sich den Angaben zufolge um den ersten Ableger der Gedenkstätte in einem anderen Land.

Yad Vashem will mit dem Bildungszentrum eigenen Angaben zufolge "sein weltweites Engagement in der Holocaust-Bildung und Erinnerungsarbeit verstärken". Die Gedenkstätte erklärte: "Dies geschieht in einer Zeit, in der weltweit verzerrte Darstellungen der Geschichte des Holocaust zunehmen und der Antisemitismus sich weiter ausbreitet."

Das Bildungszentrum soll die jüdische Perspektive in der deutschen Erinnerungskultur stärken. "Wir möchten mit dem Bildungszentrum ein größeres Bild als bisher in den Dialog der Erinnerungskultur in Deutschland einbringen. Das wird vor allem Stimmen der Opfer beinhalten und weniger der Täter", sagte Yael Richler-Friedman, Pädagogische Direktorin des internationalen Instituts für Holocaust-Bildung von Yad Vashem.

Ziel sei es nun, die Dimension des Massenmordes zu verdeutlichen. Besucher sollen dazu angeregt werden, sich mit den komplexen menschlichen Fragen hinter den Erfahrungen der Opfer auseinanderzusetzen.