Missbrauchsvorwürfe gegen Kirchenmusiker: Bistum streicht 29 Lieder aus dem Gotteslob

Passau - Das Bistum Passau hat sich entschieden, nach den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen einen ehemaligen Kirchenmusiker, seine Werke nicht mehr in Gottesdiensten zu verwenden.

"Akten­kun­dig wur­de er erst­mals im Jahr 2010, als sich ein ehe­ma­li­ger Minis­trant beim dama­li­gen Miss­brauchs­be­auf­trag­ten des Bis­tums mel­de­te", heißt es rückblickend in einer Mitteilung des Bistums von Mitte Mai 2023.

Eine komplette Auflistung inklusive der jeweiligen Gotteslob-Seitennummern werden unter dem Punkt 79 in dem entsprechendem Amtsblatt aufgeführt.

"Bis April 2023 hat das Bis­tum Pas­sau von 18 Betrof­fe­nen sexu­el­len Miss­brauchs durch Pater Nor­bert Weber erfah­ren", heißt es in dem Schreiben weiter. Die ersten Aner­ken­nungs­leis­tun­gen in Höhe von 39.000 Euro seien bereits an die ersten Opfer ausgezahlt worden.

"Die Kir­chen­mu­si­ke­rin­nen und Kir­chen­mu­si­ker des Bis­tums Pas­sau haben sich gemein­sam für eine Soli­da­ri­tät mit den Betrof­fe­nen aus­ge­spro­chen und ver­zich­ten dar­auf, Wer­ke von Pater Nor­bert Weber zu spie­len." Nun ist dieser Umgang im gesamten Bistum auch entsprechend offiziell gemacht worden.

Es stand außerdem die Überlegung im Raum, den Grabstein von Nor­bert Weber zu entfernen. Der Betrof­fe­nen­bei­rat hatte sich jedoch am Ende gegen dieses Vorgehen ausgesprochen.