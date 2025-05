Papstwahl: Münchner Kardinal sitzt bei der Abstimmung in der Sixtinischen Kapelle

Rom/München - Es dauert nicht mehr lange, bis 133 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle eingeschlossen werden, um einen neuen Papst zu wählen.

Der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx (71, M.), wird als einer von 133 Kardinälen einen neuen Papst wählen. © Michael Kappeler/dpa

Strengstens abgeschirmt von der Außenwelt geht es dann um den Nachfolger für den verstorbenen Papst Franziskus – das neue Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken.

Unter den Papstwählern sind nur drei deutsche Kardinäle - darunter auch einer der bekanntesten Kirchenmänner in Deutschland: der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx (71).

Mit ihm gemeinsam wählen der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Woelki (68), und der Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller (77).

Als "papabile" - also mit einer ernsthaften Chance aufs Papstamt - wird keiner von ihnen gehandelt, auch wenn die britische BBC Marx als möglichen Kandidaten nennt.

Der Erzbischof von München und Freising ist jemand, der der Sprache durchaus mächtig ist - und sich auch gern zu Wort meldet. So machte der gebürtige Westfale noch am Tag von Franziskus' Beerdigung deutlich, was er vom Nachfolger erwartet.