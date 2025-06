Polizeischüler mit Turban sorgt bundesweit für Shitstorm: So reagieren die Kollegen

Bremen - Darf ein angehender Polizist im Dienst einen Turban tragen? Der Fall des 21-jährigen Polizeianwärters Jaspinder Singh sorgte kürzlich für hitzige Diskussionen - nicht nur in den Medien, sondern auch auf Social Media . Während einige seinen Ausschluss forderten, zeigten andere Verständnis. Doch wie ist die Lage jetzt?

Bei der Vereidigung in Bremen fiel Polizeianwärter Jaspinder Singh (21) mit seinem Turban zwischen seinen Kollegen auf. © Radio Bremen

Es war ein bundesweiter Aufschrei: Bei der feierlichen Vereidigung am 21. Mai in Bremen trat Singh erstmals öffentlich auf - mit einem dunkelblauen Turban, der in seiner Religionsgemeinschaft, dem Sikhismus, ein Symbol für Disziplin und Pflichtbewusstsein ist.

Seitdem wird kontrovers darüber diskutiert, ob religiöse Kopfbedeckungen mit dem Neutralitätsgebot der Polizei vereinbar sind.

Wie eine Pressesprecherin der Polizei Bremen am heutigen Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, ist der junge Polizeianwärter weiterhin dabei und absolviert ganz regulär sein duales Studium sowie die Ausbildung. "Er konzentriert sich momentan nur darauf", so die Sprecherin.

Singh sei zudem noch nicht im Außendienst, sondern durchlaufe derzeit die üblichen Theorie- und Praxisphasen.

Weiter hieß es: "Intern gibt es keinerlei Probleme, alles ist ruhig, und die Kollegen sehen die Sache entspannt."

Die Frage, ob Singh während des Dienstes einen Turban tragen darf, ist allerdings weiterhin offen. "Der Senat arbeitet an einer Entscheidung, aber es gibt noch nichts Konkretes", so die Polizeisprecherin.