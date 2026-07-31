Vandalismus und Drohungen: Einzigartiges Moschee-Schild in Kleinstadt erhitzt Gemüter

Penzberg - Bereits zum zweiten Mal ist ein neues, bundesweit einzigartiges Hinweisschild für das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde im oberbayerischen Penzberg beschmiert worden. Laut der islamischen Gemeinde wurde es auch mit einem Symbol einer rechtsextremistischen Gruppierung beklebt.

In der bayerischen 18.000-Seelen-Kleinstadt Penzberg weist ein Schild am Ortseingang auf das Freitagsgebet hin. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Polizisten hatten am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr die Schmierereien in der Seeshaupter Straße gesehen, nun ermittelt die Kriminalpolizei Weilheim in dem Fall.

Das Schild sei sichergestellt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von möglichen Zeugen, um den oder die unbekannten Täter zu fassen.

Die Stadt Penzberg hatte entschieden, dass an den Ortseingängen, an denen bislang nur auf die Gottesdienste der katholischen und der evangelischen Gemeinde hingewiesen wurde, künftig ein drittes Schild für das Freitagsgebet der islamischen Gemeinde angebracht wird. Nach Angaben des Penzberger Imams Benjamin Idriz ist dies bundesweit einmalig.

Die Kommune im Landkreis Weilheim-Schongau hatte kürzlich zunächst ein Schild montiert, drei weitere sollten Folgen. Schon nach wenigen Tagen war das Schild von einem oder mehreren Tätern mit schwarzer Farbe besprüht worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es in beiden Fällen bislang keine konkreten Verdächtigen.

Idriz hatte berichtet, dass die islamische Gemeinde als Reaktion auf das neue Schild zahlreiche Drohungen und Hassbotschaften erhalten habe. Mittlerweile berichtet die Gemeinde auf Facebook aber auch über Solidaritätsbekundungen.

Demnach wurde das Hinweisschild zuletzt "nicht nur beschädigt, sondern mit dem Symbol der rechtsextremistischen und neonazistischen Gruppierung 'Der III. Weg' beklebt". Damit habe der Fall eine neue Dimension erreicht. Das sei eine "gezielte Botschaft der Einschüchterung und des Hasses".