Asbestgefahr! Aldi Süd und Action müssen Kinderspielzeug zurückrufen

Düsseldorf/Mülheim - Bei den Discountern Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden.

Für die Rückgabe der betroffenen Produkte ist laut Aldi Süd kein Kaufbeleg nötig. © Andreas Arnold/dpa

Wie der in Dublin/Irland ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Bei Aldi Süd sind die Produkte "Stretcherz Electro Squad" und "Stretcherz Skull Squad" mit jeweils vier Figuren mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5050835011240, 5050835030340.

Aldi Süd ruft Käufer dazu auf, die Figuren ab sofort nicht mehr zu verwenden und zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, für die Rückgabe ist kein Kaufbeleg erforderlich.

Die Produkte sind in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern verkauft worden.