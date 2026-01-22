Hundefutter zurückgerufen: Gefahr für Mensch und Tier!

Der Hersteller Dog's Nature ruft das Produkt "K-Carinura Naturals Schweineohren ohne Muschel für Hunde 2 Stk., GTIN 4063367568275" zurück.

Von Kathrin Löffler

In dem Hundefutter wurden Salmonellen gefunden. (Symbolbild)
In dem Hundefutter wurden Salmonellen gefunden. (Symbolbild)  © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Betroffen sind Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Losnummer: 09/2027 0-248-25S, wie Kaufland mitteilte. Die Produkte wurden bei Kaufland verkauft.

Kunden können sie in allen Filialen zurückgeben und sollen sie nicht verfüttern.

In den Produkten wurden Salmonellen nachgewiesen. Bei geschwächten oder empfindlichen Hunden könnten Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten, hieß es.

In seltenen Fällen seien auch schwerere Krankheitsverläufe möglich. Durch den Kontakt mit dem kontaminierten Produkt bestehe auch ein Infektionsrisiko für Hundehalter.

Menschen können bei einer Salmonellen-Erkrankung Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtes Fieber bekommen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

