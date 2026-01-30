E.coli-Bakterien: Diese Salami wird zurückgerufen!

Oer-Erkenschwick - Der Lebensmittelhersteller Gustoland GmbH ruft vorsorglich eine Charge seiner Ja! Delikatess-Salami zurück.

In dem Produkt seien Shigatoxin-bildende E.coli-Bakterien (STEC) nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit, die unter anderem Durchfall und Bauchschmerzen verursachen können. Von einem Verzehr werde dringend abgeraten. "Ja!" ist die Eigenmarke von Rewe.

Die Bakterien können in schweren Fällen auch blutigen Durchfall, Fieber und ein akutes Nierenversagen verursachen. Das Unternehmen habe die betroffene Ware umgehend aus dem Verkauf nehmen lassen.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu verzehren. Es kann auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Märkten zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.