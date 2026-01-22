Können Glassplitter enthalten! Münchner Bäckerei ruft Brote zurück

München - Die Bäckerei K.O. Back-Kollektiv ruft mehrere Brotsorten zurück, weil sie unter Umständen Glassplitter enthalten können.

Verschiedene Produkte der Münchner Bäckerei K.O. Back-Kollektiv sind betroffen. © K.O. Back-Kollektiv GmbH/lebensmittelwarnung.de (Montage)

Diese seien in Sonnenblumenkernen eines Rohstofflieferanten gefunden worden, heißt es auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de und in einer Mitteilung des Unternehmens.

Der Hersteller der Sonnenblumenkerne könne nicht ausschließen, dass die komplette Herstellungscharge betroffen ist und rufe diese vorsorglich zurück.

Betroffen sind demnach die Produkte Roggensonnenblumenbrot, Weizensonnenblumenbrot, Dinkel-Saatenbrot, Viersaatsemmeln, Vollkornstangerl, Müsli-Ecken, Sonnenblumenbrot und Sonnenblumenecken aus dem Verkaufszeitraum Anfang bis Ende Dezember, bei Sonnenblumenecken bis Januar 2026.

Die Artikel wurden demnach in Einzelhandelsgeschäften im Stadtgebiet München und in Unterhaching im Landkreis München verkauft.