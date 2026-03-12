Salmonellengefahr! Dieses Produkt von Penny wird zurückgerufen

Köln - Salmonellengefahr im Zwiebelmett! Die OVO Vertriebs GmbH ruft ein Produkt von Penny zurück.

Von dem dringenden Rückruf ist die "Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst" betroffen. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Genau handelt es sich um "Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200 Gramm", heißt es auf der Homepage von lebensmittelwarnung.de.

Betroffen seien demnach Packungen mit dem Verbrauchsdatum 12. März 2026 und der Chargennummer L04804.

In einer einzelnen Probe seien Salmonellen nachgewiesen worden. Daher werde von dem Verzehr des Metts dringend abgeraten.

Der Rückruf erfolgt nach Angaben des Unternehmens rein vorsorglich. Die betroffenen Produkte seien aus den Regalen genommen worden. Bereits gekaufte Ware könnten Kunden auch ohne Vorlage des Kassenbons in einem Penny-Markt zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen.