Rückruf: Pestizid in Bockshornklee-Blättern nachgewiesen

In Bockshornkleeblättern der Global Foods Trading GmbH aus Hessen wurde ein nicht zugelassenes Pestizid nachgewiesen. Das Produkt wird zurückgerufen.

Von Sabine Maurer

Biebesheim - Die Global Foods Trading GmbH aus dem hessischen Biebesheim hat ihre Bockshornkleeblätter "MDH Peacook Kasoori Methi" wegen des Nachweises einer gesundheitsschädlichen Substanz zurückgerufen.

Der Rückruf gilt nur für Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026.  © Bild-Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Lebensmittelwarnung.de

Das nachgewiesene Pestizid Chlorpyrifos sei seit dem Jahr 2020 aufgrund von gesundheitlichen Bedenken in der EU nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen, teilte das Online-Portal "Lebensmittelwarnung.de" mit.

Betroffen seien 100-Gramm-Packungen mit der Chargennummer LOT No. 314, 315, 316 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026. 

Verkauft werde das Produkt in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

